La líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha borrado de su cuenta de Instagram una publicación donde mostraba su total admiración por el entrenador de baloncesto y próximo candidato a la Alcaldía de Madrid del PSOE. La rivalidad ha provocado que se sienta avergonzada de su "#momentofan" con Hernández, ya que ambos lucharán para suceder a Manuela Carmena en su cargo.

Villacís ha ido corriendo a borrar una foto de instagram que se hizo con Pepu en diciembre. Me parece una manera de entender la política muy triste la verdad. Da igual que sean ahora adversarios políticos joder. Esa deshumanización no me gusta nada. pic.twitter.com/OYM0Z35eZ2 — Rubén ???????? (@Ruben_hermar) 30 de enero de 2019

De dicha imagen en la que aparecen los dos protagonistas ya no queda rastro en su perfil. Sin embargo, mediante una búsqueda a través de la caché de webs que se nutren de contenidos de Instagram aún puede verse la imagen con su descripción correspondiente: "Muy poco nítida, lo se, pero esta foto para mí es muy especial, de esas de las que me voy a acordar siempre. Conocer a Pepu es confirmar mi intuición. Es, definitivamente, no sólo una gran entrenador, sino un gran tipo y una persona maravillosa". Como hashtags incluía, por ejemplo, #momentofan o #Nisumejorfotonilamía.

Si es verdad que Villacís ha borrado una foto de su Instagram en la que salía con Pepu me parece muy ridículo. — Adááán???????????? (@AdanVentas) 30 de enero de 2019

Villacís había escrito de Pepu Hernández que es "un gran entrenador, un gran tipo y una persona maravillosa". Calificativos que no la comprometían políticamente, pero que ahora le estorban para su campaña. El gesto es anecdótico, pero creo que dice tanto. — Álvaro Lario (@AlvaroLario) 30 de enero de 2019

Tras conocerse su vinculación con el PSOE, Villacís ha dicho que Pepu Hernández es "un enigma por descubrir". "No tengo mucho criterio sobre Pepu Hernández, me gustaría saber su postura sobre más cosas". Así es como ha definido al precandidato, nada que ver con las bonitas palabras que le dedicó en su publicación.

—Pepu Hernández deja la política.

—¿Ha hecho el ridi en alguna entrevista a lo Ruth Beitia?

—No, es que Begoña Villacís ya no le "ajunta". — Eva_Josefina_Segura (@EvaJosefinaS) 30 de enero de 2019

Es muy chusco lo de Villacís, eh. Salvo que haya ahí una historia de pasiones y traición, que entonces, ok. Que haya cambiado en su agenda "pepu" por "NO COGER" 9 "alimaña traidora". — Heil Thomas Patatas (@Sapoconchus) 30 de enero de 2019

Pepu, elogiando a Rajoy en 2008

La líder de Ciudadanos en Madrid no es la única que ha revisado tuits tras el anuncio sorpresa del candidato socialista. El PP madrileño ha recuperado este miércoles un vídeo en el que el exseleccionador nacional de baloncesto halagaba al ahora expresidente popular Mariano Rajoy. Este hecho tuvo lugar durante un acto del diario La Razón en 2008. El comentario vino a raíz de una pregunta que le plantearon: "¿A cuál de los dos (Rajoy o Zapatero) ve usted con más reflejos para marcar un triple en el último minuto?". Su contestación fue bastante clara y directa: "Creo que Mariano Rajoy anotaría ese triple o al menos lo podría lanzar. Le veo con una mayor capacidad de reflejos".

Buena elección la de @sanchezcastejon un candidato que para el último triple siempre se fiaría del @ppopular. Yo también. pic.twitter.com/DKmEKaZQMv — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 30 de enero de 2019