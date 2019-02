Una lista de mejores guitarristas no incluye a ninguna mujer y una tuitera da una masterclass

¿Sabrías mencionar dos o tres guitarristas mujeres relevantes de la historia de la música? Si la respuesta es negativa, entonces es que has sido criado en un sistema patriarcal.

La tuitera Sra. Grillo ha dado con una foto de los grandes guitarristas de la historia y se ha encontrado con que no hay ninguna mujer en el equipo. Esto ha llevado a la reflexión y a la exposición de grandes mujeres en la música.

Señoros que en vuestras listas de guitarristas de referencia no sois capaces de incluir una sola mujer: no os lo merecéis, pero os voy a regalar dos cosas hoy. Abro hilo (siempre he querido decir esto y sentirme como una auténtica tuistar d'esas).https://t.co/WpxLc9pnRz

