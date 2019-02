Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, tres nombres que, nos tememos, vamos a leer juntos muchas veces. Para empezar han convocado una concentración contra Pedro Sánchez este domingo. Este miércoles, las derechas hicieron el anuncio y dieron comienzo a una campaña de crispación absoluta con un arranque difícil de superar. El líder del PP, Pablo Casado, por ejemplo, hizo un discurso incendiario contra el presidente del Gobierno por la polémica del relator en Catalunya, en el que no ahorró en descalificaciones y gravísimas acusaciones: “traidor”, “incapaz”, “mentiroso compulsivo”, “incompetente”, “chovinista del poder”, “mediocre”, “ocupa”, “catástrofe” o “felón”, fueron algunas de sus palabras.

Como era más que previsible, la prensa de la derecha se ha sumado rauda y veloz a las descalificaciones. Entre todas las portadas de este jueves ha destacado la del diario ABC: un fotomontaje con las caras de Pablo Casado, Albert Rivera y el ultraderechista Santiago Abascal. Con una bandera de España entrelazada y el titular: “Movilizados contra la traición de Sánchez”.

En las redes la portada ha desatado el cachondeo y las críticas:

Marvel: 'Infinity War is the most ambitious crossover event in history'

ABC: pic.twitter.com/lLaE7oyJZ8

— Juani (@laJuani_Crazy) 7 de febrero de 2019