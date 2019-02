Lunes

Contra Sánchez sí, pero anda que una manifestación contra los lunes no hacen, no.

El día después de la manifa de las derechas en Colón...

Este domingo se celebró la manifestación que reunió a las derechas bajo el lema “Por una España unida, elecciones ya”

Se convocó al espíritu de la España de los balcones

Tenemos imágenes

Os juro que la he hecho en color. No sé qué ha pasado con la cámara. pic.twitter.com/krtMod8N8O

-Pablo, Pablo, Pablo, Pablo. No me han dado mi bocadillo de choped ¿dónde está? Pablo, Pablo, Pablo, hazme caso... pic.twitter.com/zgqWXx0mwW

Una manifestación en la capital de España, con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox, con decenas de autobuses fletados por los partidos y difundido por los medios a todo tren… al que al final fueron 45.000 personas según cifras de la Delegación del Gobierno.

Bueno, los importantes sí fueron

Por cierto, estoy muy triste. Me he encontrado a Juan José Cortés y no me ha dado un abrazo ni nada... decepción pic.twitter.com/c6C1w5cTcb

— Dani Domínguez (@DaniDominguez95) 10 de febrero de 2019