El diputado de Ciudadanos por Cantabria Félix Álvarez, más conocido como 'Felisuco', ha sufrido un revés dialéctico en las redes a cuenta de sus palabras sobre los partidos independentistas en Alemania. Álvarez, se enzarzó en un breve debate con el periodista Antonio Mestre, sobre unas declaraciones suyas en las que aseguraba que “en Francia y Alemania, que es el paradigma de las democracias occidentales, no se permite que haya partidos independentistas”. Un argumento que ya han utilizado también desde el Partido Popular:

Posteriormente, Maestre le recordaba que, por ejemplo, el independentista Bayernpartei (el Partido de Baviera) se presenta a las elecciones cada año. ‘Felisuco’ se defendía asegurando que “en sus estatutos el Partido de Baviera no señala el objetivo de la independencia”.

La discusión terminó con la intervención de la cuenta oficial del propio Partido de Baviera, que aclaraba su condición de independentista: “Nosotros queremos una Baviera libre e independiente. Esto es parte de nuestro programa”, zanjaba. Ante esta intervención, las reacciones en las redes no se hicieron esperar:

We want a free and independent Bavaria.

This is part of our Programm.

— Bayernpartei???? (@Bayernpartei) 19 de febrero de 2019