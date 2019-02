Comentarios machistas ante el próximo estreno de ‘Capitana Marvel’

Capitana Marvel se estrenará en dos semanas, sin embargo la película ya ha tenido una gran repercusión en las redes y, tristemente, no para bien en todos los casos. La historia de una mujer superheroína no ha sentado bien a algunos usuarios de webs y redes sociales que la han tachado de 'feminazi'.

Algo parecido ya ocurrió con Wonder Woman en 2017. Además, en un Kinepolis de Bélgica regalaron a las asistentes una bolsa de color rosa con productos de limpieza tales como estropajos, artilugios para limpiar cristales y hasta un folleto sobre complementos dietéticos.

En este caso, las críticas a Capitana Marvel han llegado incluso cuando no hay nada más disponible que el tráiler. En un primer momento los comentarios misóginos comenzaron en la web Rotten Tomatoes, sin embargo, en el Twitter español también se han visto algunos ejemplos puntuales que afortunadamente han sido mayoritariamente criticados por el resto de usuarios de la red social.

Seguramente capitana marvel sea un peliculón, de un mensaje positivo sobre las mujeres y tenga buena taquilla, pero eso no quita que la actriz que la protagoniza sea una féminazi con poca inteligencia, que le parece gracioso insultar al hombre blanco por serlo etc

¿Sabéis lo que me da pena? Que aunque Capitana Marvel sea un peliculón (que no lo sé por qué no la he visto, es un supuesto) los haters machistas seguirán tirando mierda sobre ella por el mero hecho de estar protagonizada por una mujer y feminista. pic.twitter.com/nNlVrXsKj6

— Chuck Pastrana ???? (@ChuckPastrana) 20 de febrero de 2019