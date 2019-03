A pocos días de la huelga feminista del 8-M la Guardia Civil ha publicado un mensaje en Twitter sumándose al movimiento feminista. Con el hashtag #TiempodeMujeres, el mensaje asegura: "Es Tiempo de Mujeres: De las que rompen moldes. De las que abren camino cada día. De las que no desfallecen ante las adversidades. De las que hacen una sociedad mejor”. Acompañando al texto, un montaje con fotos de mujeres guardias civiles.

Hasta ahí todo bien… hasta que uno se fija en muchas de las respuestas que ha recibido. Muchos seguidores han llenado el hilo de Twitter de bochornosos comentarios contra el feminismo y criticando el mensaje. Compartir un mensaje positivo sobre las mujeres es para algunos de los tuiteros que han opinado “hacer política” y “entrar en el juego de las feministas radicales”.

Afortunadamente también han sido muchos los usuarios de las redes sociales que han criticado estas actitudes, al tiempo que se ha abierto un debate sobre la mujer en la Guardia Civil.

