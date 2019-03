¡Jueves!

Vamos con el repaso a las noticias. Preparen las pinzas para la nariz porque vamos a bajar a las cloacas. Villarejo se ha justificado hoy la sobre documentación que tenía en su poder sobre Pablo Iglesias aludiendo a una supuesta “investigación policial”

La basura empiezan a desbordarse en las cloacas…

Queda un mes exacto para las elecciones del 28A y todos están nerviosos. Borrell, por ejemplo, se ha levantado de una entrevista con la televisión pública alemana por las preguntas sobre el 'procés'

El entrevistador le dijo que él no estaba ahí para hacerle las preguntas que él quiera

Vaya...

Menudo bochorno…

Hablando de Catalunya, ahí sigue lo del juicio al procés. Y lo que nos queda...

-¿Alguien dirigía a la masa? -No -¿Casi asaltan la comisaría, verdad? -Ehm... No -No hay más preguntas

- ¿Va a querer bolsa? - No, mire usted. Pregúnteme cuántas bolsas necesito, concrete su pregunta, por favor. - ¿Vale, pero me devuelve mi DNI?

Pablo Casado, por su parte, sigue onfire y ya se ve presidente

Ya está ofreciendo hasta ministerios

El otro día supimos que su número dos será Adolfo Suárez Illana

El hijo del expresidente ya está aclimatándose al puesto y a su líder

"A mí no me miren: lo ha dicho él", como estrategia de mejora de imagen de Pablo Casado. pic.twitter.com/UsUiwQCJhz

Sin ir más lejos hoy ha hablado sobre el aborto. Menuda obsesión tienen con el tema estos señores...

Para hablar con rigor y sin populismos sobre el tema, ha dicho que es una “salvajada” y lo ha comparado con los neandertales

Dice Suárez Jr. que los neandertales también lo usaban: esperaban a que nacieran y le cortaban la cabeza”. Están como las cabras...

Y, por su fuera poco, luego ha añadido que en Nueva York "ya se ha aprobado una ley que permite abortar después del nacimiento”.

Claaaaaro...

— Love Will Tear Abascal Again (@lwtuaznar) 28 de marzo de 2019

- A tí también te ha salido el niño tonto?. - Calla, no me hables. pic.twitter.com/xE5FfYR1uR

Casado, toreros, tertulianos y este señor. Ese es el nivel, amigos

El hijo de Suárez es representativo de algo muy habitual en las élites: hijos 300 veces menos inteligentes o astutos que sus padres (y estoy siendo diplomático) que no estarían donde están si no fueran hijos de quien son

Eso, y Alberto Carlos Rivera. Lo tenemos crudo

No, Alberto Carlos no está. Ha salido polque tenía que haser unas diligensias. Llámelo a su selular. pic.twitter.com/yoJnLmQWHN

Se nos puede quedar una España preciosa

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

No me aguantas la mirada. pic.twitter.com/zerb2JkuCk

Why you don’t use a selfie stick while on a boat. pic.twitter.com/DxbHao2eiO

— Darwin Award ???? (@AwardsDarwin) 28 de marzo de 2019