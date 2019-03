Tras la visita de Pablo Iglesias a El Hormiguero el martes, este miércoles llegó el turno de Albert Rivera (o Alberto Carlos Rivera). Las redes sociales se han fijado en las diferencias entre el paso del líder de Podemos y el de Ciudadanos por el programa de Pablo Motos y las reacciones en las redes no se han hecho esperar. Muchas de ellas han pasado por las bromas y los chistes sobre la diferencia de trato dispensada por el presentador de Antena 3 a ambos.

Y es que tras la evidente tensión en la entrevista del martes (Motos llegó a decir a Iglesias que ahora la casta es él), los usuarios de las redes no han visto la misma mordacidad a la hora de preguntar a Rivera.

Como ejemplo, estos son algunos de los titulares tras el paso de Iglesias: “Tensión entre Motos e Iglesias por el chalet: "Yo no soy casta, me he endeudado 30 años para pagar mi casa" (20 Minutos); “El monumental 'zasca' de Pablo Motos a Pablo Iglesias en 'El Hormiguero’” (Marca)(Sí, Marca); “El Hormiguero: Un duro Pablo Motos saca los colores a Pablo Iglesias” (El Mundo), etc.

En cambio, tras la entrevista a Rivera: “El dardo de Albert Rivera a Pablo Casado en 'El hormiguero': "Yo le podría ofrecer el Ministerio de universidades" (El Periódico); “El Hormiguero: Albert Rivera y los mimos de Pablo Motos” (El Mundo); “Rivera replica a Casado tras su oferta del Ministerio de Exteriores: "Podría ofrecerle el Ministerio de Universidades” (20 Minutos); “Rivera, sarcástico, le devuelve el dardo a Casado: ‘Le ofrecería el ministerio de universidades’” (ABC).

Otra muestra: tres de tuits de la cuenta de El Hormiguero durante la entrevista con Iglesias y otros dos de la de Rivera (en su caso no hemos encontrado ninguno incómodo):

“Quiero un gobierno libre de independentismo y un gobierno para todos los españoles” @Albert_Rivera se muestra claro hablando de la situación de Cataluña #AlbertRiveraEH pic.twitter.com/AIIVNw1G22 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 27 de marzo de 2019

“Veo mi tierra triste y eso me hace estar triste... tenemos que respetarnos” - @Albert_Rivera nos habla de la situación que se vive en Cataluña #AlbertRiveraEH pic.twitter.com/y4BDmr0leJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 27 de marzo de 2019

“Fue un tema desagradable y duro. Tenemos que buscar acuerdos y más cosas que nos unan en vez de que nos separen” - @Pablo_Iglesias_ nos habla de su relación con @ierrejon #PabloIglesiasEH pic.twitter.com/XpQvD9MY3F — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 26 de marzo de 2019

Estas son algunas de las reacciones en Twitter:

Pablo Motos entrevistando a Pablo Iglesias // Pablo Motos entrevistando a Alberto Carlos.

#AlbertRiveraEH pic.twitter.com/jx8eHQCg4Q — Prudence???? (@poconospasa) 27 de marzo de 2019

Le habrá preguntado por el chalet?

Cómo lo hizo ayer con Pablo Iglesias?

Y Le habrá preguntado por Villacis?

Seguro que se le habrá olvidado — Kika Ferrer (@FerrerKika) 27 de marzo de 2019

He tenido citas con menos romanticismo que la entrevista de Pablo Motos a Albert Rivera #AlbertRiveraEH — Flanagan McPhee (@FlanaganMcPhee) 27 de marzo de 2019

¡Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero Albert Rivera!

¡Albert, ve con Barrancas a encestar esos balones naranjas! Hoy ha venido a El Hormiguero Pablo Chalecito Iglesias.

Hola, Pablo, ¿te parece bonito la que has liado en Venezuela? Trancas, enfócale la cara. — gerardo tecé (@gerardotc) 27 de marzo de 2019

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS: Motos a Iglesias: Eres casta, ¿Y Errejon? ¿Y tu mansión? ¿Y el Cartel? ¿Y tu partido por dentro? Etc. Motos a Rivera: ¿Qué te diferencia del PP? ¿Y de Vox? ¿Qué le dirías a un votante indeciso? Etc.#AlbertRiveraEH — David Falcón (@DavidFalcon_3) 27 de marzo de 2019

Anoche Pablo Motos estuvo duro con Iglesias, esta noche toca entrevista masaje con Albert Rivera #RiveraEH — Null (property of Disney) ????️ (@JavierNull) 27 de marzo de 2019

Rivera @CiudadanosCs se compró una casa mucho más cara que la de PI, en Pozuelo de Alarcón, de más de un millón de euros y Pablo Motos ni se acordó! #AlbertRiveraEH pic.twitter.com/GNWJGO3vGu — PartidoRepublicanoEs (@PartidoRepEs) 27 de marzo de 2019

Como se le ven los colores a Pablo Motos — javier dominguez (@javi32d) 27 de marzo de 2019