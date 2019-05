Un error de directo en una retransmisión de cuatro horas ha bastado para que la ‘caverna’ haya salido a linchar en las redes a la periodista María Rey. Con motivo de la celebración del 2 de mayo, Telemadrid realizó una cobertura especial con un plató en la madrileña Puerta del Sol. En un momento de la retransmisión, la veterana periodista dijo: “Vamos a empezar por resumir lo que ha ocurrido en el acto con el que todos los años se inicia la fiesta del 2 de mayo, ese homenaje a las víctimas de los caídos en aquel levantamiento contra las tropas de Franco”. Un error que se debe, evidentemente, a un lapsus al confundir Franco con Francia y no al desconocimiento.

Después del error, críticas, palabras gruesas, insultos… El linchamiento en las redes ha logrado que “María Rey” se haya convertido en uno de los temas más comentados en Twitter. Entre los que han contribuido, el ‘fichaje' del partido ultraderechista Vox, Hermann Tertsch; webs como Periodista Digital y también muchos perfiles de simpatizantes de Vox (muchos con banderas de España en su perfil):

Para los periodistas parece que en España no hubo Historia antes de Franco. pic.twitter.com/pknZUza5NA

No es broma. La presentadora socialista de @InformativosTM , @maria_rey , ha situado a las tropas de Franco por las calles de Madrid en 1808. ¡Qué obsesión! #2DeMayo pic.twitter.com/bYlYSEOhTx

El periodista, escritor y miembro de la Real Academia Arturo Pérez-Reverte también publicó un tuit hablando del error. Posteriormente, tras la respuesta de la periodista, ha matizado su crítica, lo que algunos han interpretado como que ha “recogido cable”.

¿De verdad que nunca te confundiste cuando hacías directos? ¿De verdad crees que después de 30 años de profesión me siento a retransmitir el 2 de Mayo sin saber lo que ocurrió en 1808? Si, estamos enfermos. https://t.co/kcv144Ol0e

Me confundí muchas veces y lo sigo haciendo. Podría haberme ocurrido a mí, no ya entonces sino ahora mismo. Mi tuit no es crítica hacia ti, gran profesional, sino un lamento de cómo la basura con que nos saturan los políticos termina por enredarnos a todos. A ti, a mí y a todos.

