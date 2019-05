“Me aburro así que os voy a contar cuando acompañe a mi madre al Zara y cuatro dependientes tuvieron que cortarle el pelo para quitarle una blusa que madre mía que vergüenza”. Así comienza el hilo del tuitero Willi Depu en el que narra la descacharrante historia de cómo se le enganchó una blusa a su progenitora y cómo fue su ‘liberación’.

No se trata de la primera historia de este tuitero sobre su madre. Ya ha publicado otros hilos similares, como cuando se perdió en el Metro de Madrid o como cuando confundieron su bolso con una bomba. Sean reales o ficticias, las hilarantes narraciones de este tuitero enganchan a miles de personas.

Me aburro así que os voy a contar cuando acompañe a mi madre al Zara y cuatro dependientes tuvieron que cortarle el pelo para quitarle una blusa que madre mía que vergüenza. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Me levanto un sábado y me dice mi madre niño me voy a pintar y nos vamos de compras que yo pensé que qué exageración para ir al Mercadona, pero no era a ver ropa. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Así que en el autobús nos fuimos al Zara de Algeciras y por el camino ya íbamos planeando nuestro día especial. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Desayunar en el estarbacks, dar un paseo, echar la primitiva y venirnos con compras de calidad, un Zara, un Kiabi... así somos en Cádiz o todo o nada. pic.twitter.com/11ldUGdIqz — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Total que después de desayunar ya entramos a Zara y mi madre se enamora de una blusa y dice espera que me la pruebo y yo venga te espero aquí y en esas estaba yo tan tranquilo cuando de repente empiezo a escuchar ruidos. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Yo al principio pensé madre mía ya hay dos chingando en los probadores porque la vida me ha enseñado que piensa mal y acertaras pero de repente escucho entre llantos ay virgen del Carmen ay virgen de la Macarena y digo ay mi madre. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Yo ya iba diciendo seguro que alguno de los dependientes se ha metido en el probador y a mi madre ni tocarla pero luego me dije mira Guillermo no que un dependiente del Zara si acaso entra para hacerle una trenza de raíz. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Y ya entro y digo mamá y se escucha no y digo ay perdón y otra vez mamaaaa y dice aquí y allí abro la puerta y estaba mi madre intentando quitarse la blusa que ya no se le veía ni la cara y dice llama a alguien que se me ha enganchado. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Yo intentaba como podía tirar y ella mi pelooo mi peloooooo y yo espera que llamo y ya salgo y digo mira disculpa es que mi madre está en el probador y hay una blusa que la está dejando calva y el dependiente ¿perdón? Y yo pasa pasa y mira. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Aquel dependiente no daba crédito y en un momento llamo a tres más y entre los cuatro intentando quitarle la blusa y nada y claro aquello tan pequeño y con tanta gente pues era un Ford escort al sol con las puertas cerradas. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Total que ya llevábamos allí un rato grande y como tenía el pelo enganchado en la cremallera no había forma y mi madre por dios quitármelo ya que me asfixio y el dependiente señora yo también — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Y yo que siempre he sido de ayudar digo mira a unas malas te hago el boca a boca y mi madre niño tu eres gilipollas y yo no si a ti no era. Es que el dependiente era guapísimo no parecía dependiente. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Yo por dentro le daba gracias a dios porque era un momento muy romántico a pesar de que todos sudábamos como una paletilla de jamón y aquello olía como la nuca de un jabalí. pic.twitter.com/SFeLQUtDpt — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Y ya dice uno de ellos señora es imposible esto no sale y digo yo madre mía va a tener que venir amancio Ortega a quitárselo y mi madre SI SI llamar a Amancio Ortega y de repente suena algo raro... — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

En el pantalón de mi madre se escucha ‘No veo a Amancio Ortega en tus contactos ¿busco negocios con este nombre? — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

A uno de los dependientes se le cayeron las perchas a mi me dio hipo y mi madre preguntando eso que es. Vosotros decirle a vuestro iPhone Siri llamar a Amancio Ortega para imaginaros viviendo el momento. pic.twitter.com/FxH3wp8XsK — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Total que ya llevaba mi madre dos horas en sujetador asfixiándose y ya lo único que quedaba era llamar a alguien para certificar su muerte y ya deciden sacarla para afuera. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Y allí estaba mi madre en sujetador en mitad de la tienda y dice una señora espera que le pongo esto por encima y cosas de la vida le pone esta sudadera pic.twitter.com/gLLB1iaPiP — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Y ya trae un dependiente unas tijeras y me hace así... pic.twitter.com/tT9gGtEA2y — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Y yo pensé ay que bien van a traer kit kats que quieras que no ya era hora de comer. Pues no le hace de repente en la coleta RAS y claro salió la blusa y media coleta. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Mi madre respirando y diciendo gracias hasta que mira al suelo y dice eso que es que parece una cobaya? Y yo tu coleta y hace mi madre ‘plas’ y le da una torta a uno que había allí. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Y el dependiente dice señora que hace y mi madre ¿ah no me has cortado tu la coleta? Y dice no que ha sido el y mi madre bueno pues por mirar y no hacer nada. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Y ya salimos de la tienda y según íbamos andando me dice que tal me han dejado? Y yo bien bien pic.twitter.com/OdE7upIZOl — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

Una mentira piadosa por una madre no es mentira. Si os la encontráis por la calle decirle que le sienta bien. No me la deprimáis. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 7 de mayo de 2019

