"Que un señor con esa fortuna forme parte de una lista electoral debería ser recibido como una garantía de que no se va a dedicar a ‘forrarse’”. Es la "lógica sin fisuras" de la periodista y presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, Victoria Prego. Una lógica que implicaría que sólo las personas con menos posibles pueden hacer política para "forrarse".

El extracto forma parte de un artículo sobre la entrada en el Parlamento del exdirectivo de Coca Cola y diputado electo de Ciudadanos, de Marcos de Quinto, titulado: “Un rico honrado entra en el Congreso”. De Quinto tiene un patrimonio de unos 41 millones de euros, lo que le convierte en el más rico de los 350 diputados.

El artículo de Prego, publicado en El Independiente, ha sido ampliamente comentado en las redes sociales, donde muchos tuiteros han recordado que ese argumento sobre los ricos se da de bruces con la realidad.

