Este jueves se cumplieron 22 años de la salida a Bolsa de Amazon, el gigante del comercio electrónico. Este día Jon Erlichman, periodista de Bloomberg, describió en un tuit el enorme crecimiento del valor de la empresa con una impactante frase: “Aquellos que invirtieron 1.000 dólares en acciones de Amazon en 1997 tendrán hoy más de 1,2 millones de dólares”.

On this day in 1997: Amazon goes public

If you invested $1,000 in the IPO, it would be worth $1.2 million today pic.twitter.com/9nI4RP30Iv

— Jon Erlichman (@JonErlichman) 15 de mayo de 2019