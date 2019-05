¿Gesto desinteresado o lavado de imagen? ¿Filantropía o impuestos? La polémica por las donaciones de Amancio Ortega vuelve a nuestro país...

España se divide una vez más: están los que aman a Amancio Ortega y lo ven como un prohombre. Un entrepreneur como el que todos deberíamos aspirar a ser...

Tanto no te gustará el dueño de Zara si no le pones Amancio a tu hijo.

También están los que lo ven diferente...

En realidad no os molesta que Amancio Ortega done dinero. Os molesta no tener su dinero. Envidiosos.

Algunos consideran que si los ricos pagasen más impuestos no se necesitaría su filantropía:

Y argumentan lo que pasa con las donaciones:

La movida resurgió por las palabras de la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, sobre esas donaciones. Serra publicó un hilo explicando por qué no pueden aceptarse:

Serra argumentaba que la Sanidad se debe financiar con impuestos y acusaba a Inditex de esquivar el pago de más de 600 millones de euros. Se refería a un informe presentado en el Europarlamento en 2016 por Los Verdes/ Alianza Libre Europe: Tax Shopping: explorando el negocio de elusión fiscal de Zara. Según este, la empresa de Amancio Ortega habría utilizado distintas técnicas para ahorrarse esta cantidad entre 2011 y 2014.

Además añadía que la Sanidad es un derecho que “no puede depender de la caridad, del humor o la bondad con la que se levanten los multimillonarios”.

Otros responsables de Podemos se unieron a sus palabras. El líder del partido morado, Pablo Iglesias, fue uno de ellos:

El debate ha llegado a los medios. Carlos Herrera hizo gala, una vez más, de su habitual estilo y saber estar, y aportó su perspectiva del asunto llamando “tipa” a Serra y tildando a los responsables de Podemos de “parásitos”, “panda de bobos”, “mediocres” y “demagogos”.

#AUDIO @HerreraenCOPE , sobre Podemos: "Son una pandilla de mediocres que viven de la ensoñación comunista". Pablo Iglesias dice que una "democracia digna" no acepta limosnas de Amancio Ortega. No te pierdas su #monólogo de este lunes https://t.co/euMJe2wm6p

La Cadena Cope también publicó el artículo de una mujer enferma de cáncer que acusa a Iglesias de tener “poca empatía” con los pacientes con cáncer, de tener una “actitud gélida y canalla” y se pregunta si actuaría igual “si tuviera que pasar por el quirófano una y otra vez con la duda […] de si vivirá lo suficiente para ver la carita de la nena que su pareja está esperando”. Vaya... También hay otras opiniones al respecto en Twitter:

Muchos otros medios han recogido la noticia y también en las redes han querido explicar su parecer.

Qué Amancio Ortega done dinero me parece muy loable. Qué no pague impuestos por buscar recovecos legales es normal. Qué un gobierno, cualquier gobierno, no haga todo y más para que eso no pase ni con Ortega, Google, Amazon o cualquier otro es lo verdaderamente indignante.

— El Tarugo (@tarugo_el) 20 de mayo de 2019