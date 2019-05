Si Díaz Ayuso fuese al Everest, seguramente le gustaría verlo así. Sin embargo, no parece una imagen muy lógica. Se trata de una fotografía tomada por Nirmal Puja y distribuida por la agencia AFP en la que puede verse un enorme atasco de gente tratando de llegar a la cima del Everest, nada más y nada menos que la montaña más alta del mundo. La escena tuvo lugar el pasado miércoles, cuando el buen tiempo hizo que más de 200 alpinistas batieran el récord de ascensos en un mismo día. Dos de los alpinistas que hizieron la cola fallecieron mientras descendían.

Una foto tremenda que se ha hecho viral dejando decenas de reacciones y, sí, también de chistes y memes:

—¿Y esta cola para qué es?

—No sé, yo he visto gente y me he puesto. pic.twitter.com/PgpVfIP2t2

— BING (@Palasrrisas) 23 de mayo de 2019