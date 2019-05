Se ha dejado 18 escaños por el camino —pasa de 48 a 30 diputados en la Asamblea de Madrid—, ha obtenido el peor resultado del PP madrileño desde finales de los 80, pero todo apunta a que Isabel Díaz Ayuso será la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid tras superar una campaña electoral trufada de polémicas declaraciones y groseras meteduras de pata. Si se cumple la lógica de los pactos podrá retener la joya de la corona, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y revalidar así 24 años de gobiernos del PP en la región.

Madrid se prepara para tener una presidenta muy peculiar en cualquier caso. En Tremending repasamos algunas de sus perlas e incongruencias más llamativas: desde la añoranza de los atascos hasta su encendida defensa de los empleos basura. Y de propina, al final de este artículo, también les dejamos otro vídeo con los mejores hits de su número dos, el polémico David Pérez, hasta ahora alcalde Alcorcón.

Para abrir boca, dejamos un vídeo que recopila los cuñadismos de la próxima presidenta de Madrid:

Y ahora entramos en los detalles

"La clase practica de Podemos en las instituciones y el despatarre"

La primera declaración hilarante de Díaz Ayuso de la que se tiene noticia fue en junio de 2017. Fue en la Asamblea de Madrid. La dirigente del PP subió a la tribuna y empezó a sacar fotos de dirigentes de Podemos y realizó un discurso inconexo que muchos tildaron de "bochornoso". "Aquí vemos al macho alfa principal en una postura de apertura de piernas de 45 grados. Pudiera parecer la postura del pensador de Rodin en una frase profunda estilo bolivariano siglo XXI", dijo mostrando una foto de Pablo Iglesias. Sacando otra imagen del líder de Podemos, habló del manspreading y acusó a los diputados de Podemos de practicarlo, para después añadir: "Incluso se llegan a sentar sobre las piernas, cuando no a beber directamente de la botella, algo que a mí me irrita bastante".

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid.

No es un fake, la señora hace estas cosas en la Asamblea de Madrid. pic.twitter.com/5HsOaa3MrC — Marc Andreu (@planeterito) 2 de mayo de 2019

El concebido no nacido, un miembro más de la familia

La candidata del PP se coronó con esta declaración, que estuvo preñada de contradicciones, balbuceos e incoherencias. Si en el pasado ya dio que hablar en las redes por difundir bulos para defender a Cifuentes, por inventarse cifras del paro para atacar a Sánchez o por asegurar que Madrid Central es "puro comunismo", en un desayuno informativo de precampaña dejó patidifusos a muchos con su propuesta y, sobre todo, por la forma de verbalizar dicha idea. Les dejamos con el vídeo, que no tiene desperdicio.

"Los atascos a las tres de la mañana un sábado, la seña de identidad de Madrid"

Ya en precampaña, Díaz Ayuso se descolgó con unas curiosas manifestaciones: dijo añorar "los atascos a las tres de la mañana un sábado" en Madrid, de cuya erradicación culpó al Ayuntamiento de Manuela Carmena por la entrada en funcionamiento de Madrid Central. "Era parte de la vida de Madrid. Si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid no va a haber atascos, mas que, eso sí, por el día porque esos están por todas partes. No creo que sea motivo de disfrute pero es una seña de identidad de nuestra ciudad, de que la calle siempre está viva", ha dicho.

El Orgullo Gay no debe ir a la Casa de Campo porque van "muchas familias"

En una entrevista con el periódico digital Madridiario, Díaz Ayuso se refirió así a la propuesta del candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, de llevar el Orgullo Gay a la Casa de Campo. Tras reconocer no le gustan "esas propuestas", la aspirante del PP a presidir la región madrileña señaló que la Casa de Campo es un "bien patrimonial", así como "escenario de las familias" y "de los que van a hacer deporte" durante el fin de semana.

"Hablar de empleo basura es ofensivo para el que está deseando tener uno"

Cuando le preguntaron en una entrevista si prefería mucho empleo precario pero que permita iniciarse en el mercado laboral a mucha gente que todavía no ha podido acceder a él o apostaba por un empleo de calidad, la respuesta fue sorprendente: "Hablar de empleo basura es ofensivo para el que está deseando tener uno". Para Ayuso, el empleo basura "da oportunidades" a aquellos "que tienen que corregir problemas".

Te vas de vacaciones y le dan tu casa a los amigos okupas de Podemos

Apenas recuperados de la declaración anterior, Díaz Ayuso rizó el rizo cuando ya parecía imposible. Durante un mitin en Las Rozas, uno de los municipios más ricos de Madrid, la candidata del PP se apuntó la crítica más simplista y exagerada que se haya escuchado sobre Podemos. "Un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque consideran que la casa está vacía se la dan a sus amigos okupas", dijo en referencia a Podemos. Una frase que parece sacada del WhatsApp de un cuñado anónimo, pero que en realidad la pronunció quien seguramente presidirá la Comunidad de Madrid.

Su visión del feminismo

El pasado 14 de mayo Díaz Ayuso volvió a hacerlo: esta vez arremetió contra el feminismo de izquierdas, pero lo hizo con su particular estilo. "Mi querida amiga Ana, que también será eurodiputada dentro de poco, tiene a su niña desde hace una semana y ya está emprendiendo por el mundo. Es el tipo de mujer que yo defiendo, este es el tipo de mujer que a mí me gusta y no el de la mujer de la izquierda que tiene que victimizar y colectivizar los sentimientos", aseguró la popular.

Y como a lo prometido lo suelen llamar deuda, aquí va un vídeo con los mejores momentos de David Pérez, el número dos de Díaz Ayuso: