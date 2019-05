“En hostelería la mayoría de negocios no son viables pagando las horas extras”. Estas palabras de Luis Salinas, director de la consultoría Salinas Restauración y publicadas en un artículo de Directo al paladar han hecho estallar las redes.

Desde el pasado 12 de mayo es obligatorio controlar el registro de jornada de los trabajadores, una medida que no ha terminado de gustar a todos los empresarios y con la que se intenta luchar contra la precariedad laboral y controlar los excesos de jornada.

En España existen 797.000 asalariados que trabajan más tiempo del acordado y de estos, casi la mitad no cobra ni cotiza por ello según la Encuesta de Población Activa.

Salinas ha explicado la trampa que llevarán a cabo muchos empresarios: fichar toda la semana de 8 a 17 y seguir trabajando horas extras sin notificar.

Esta realidad es recurrente en España y de hecho, el trabajo gratuito oculta un fraude de más de 14.000 millones de euros al año.

Es un secreto a voces que muchos empleados y empleadas trabajan varias horas a lo largo de las semanas sin cobrar un euro, pero justificar dicha explotación es lo que ha generado cientos de comentarios negativos. La mayoría de los usuarios dejan un mensaje claro: mejor cerrar un negocio o reducir el horario de apertura a explotar a las personas que trabajan en él.

"Construir pirámides no sale a cuenta si le pagamos a los esclavos". https://t.co/NJXkJV5SsQ

Pues ya sabes. Si no puedes mantener un bar pon un puesto de pipas.

Pues si no son viables pagar las horas extras cerrar el negocio! Ya ésta bien de esclavos gratis!

Vaya por Dios, que el negocio no es viable si los trabajadores no me trabajan gratis 4 o 5 horas... pues se ve que hay bastantes “Mauricios Colmeneros” por aquí. En serio están haciendo pucheritos porque van a tener que pagar al trabajador su trabajo??? pic.twitter.com/lLCiMDizDs

— Oscar Reyes (@OscarReyes78) 28 de mayo de 2019