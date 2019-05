¿Qué lleva a compartir un vídeo sexual privado? La reflexión de Maestra Enfurecida sobre el acoso y la educación infantil

Una maestra española ha analizado los motivos que considera fundamentales tras lo ocurrido con la trabajadora de Iveco. Según su análisis, la educación durante la infancia y la adolescencia es fundamental. De esta forma, los padres y profesores pueden identificar ciertas actitudes en los niños y niñas para poder corregirlas a tiempo.

Maestra Enfurecida, así se llama la cuenta de esta tuitera, recuerda que este tipo de actitudes no deben justificarse porque, al restarle importancia, este comportamiento no se corrige.

Por lo tanto, en palabras de esta maestra, los trabajadores que compartieron el vídeo de la trabajadora de Iveco “son esos chavales que participan en el bulling del compañero y nadie dice nada porque son cosas de críos”.

Este tipo de educación, que no frena a los niños desde que son pequeños, se puede extrapolar a muchas más situaciones de la vida, y que encontramos de forma recurrente en nuestra sociedad.

El machismo, el racismo, la homofobia o la violencia han sido comentados por la maestra. Actitudes inocentes cuando son pequeños, pero peligrosas cuando se convierten en adultos.

Pese a los avances de la sociedad en estas materias, todavía queda mucho por hacer. Según un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, el 56% de los jóvenes españoles defiende posiciones machistas que justifican el ejercicio de la dominación masculina y la violencia derivada de ello, como grabar y hacer fotos a la pareja sin permiso.

Veo mucha gente q se sorprende d actos como los d los empleados de Iveco o las manadas, los d la gente racista, homófoba o machista. No se explican cómo puede haber gente así. Pero os voy a decir una cosa, no han aparecido así d pronto mayores d edad, de chavales ya eran así⬇️⬇️

Probablemente muchos se me tiren al cuello por no pensar q los niños son seres de luz carentes de toda maldad, hasta cumplir la mayoría de edad en la que “algo” los hace convertirse en buenas o malas personas. Pues no, todas estas actitudes van surgiendo durante la infancia y

— Maestra Enfurecida (@Maestra_enfu) 29 de mayo de 2019