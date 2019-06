Sanidad estudia la gratuidad de los preservativos y las mujeres se preguntan: ¿las compresas para cuándo?

El Ministerio de Sanidad está estudiando la gratuidad de los preservativos, aunque la propuesta está “muy inmadura”.

El objetivo es intentar reducir las enfermedades de trasmisión sexual, como el VIH.

La secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, Julia del Amo, ha reconocido que en los últimos años no se ha reducido el número de nuevos diagnósticos de VIH en España.

Ante esta propuesta, aún sin perfilar, muchas mujeres han pedido que las compresas y los tampones sean también gratuitos.

Según los cálculos, una mujer gasta una media de 5 compresas al día y tiene un periodo aproximado de 5 días de menstruación.

Un paquete de 24 compresas cuesta unos 4 euros en cualquier supermercado en España. Las mujeres tienen unas 400 reglas a lo largo de su vida, lo que se traduce en un gasto de 1.600 euros en compresas desde su primera regla hasta la llegada de la menopausia.

Las compresas y los tampax los seguimos pagando. Todo ok. https://t.co/4eyoglkCMr

Me parece indignante que quieran poner los preservativos gratis y las compresas y tampones cuesten lo que cuesten sin que ninguna mujer decidamos sangrar todos los meses https://t.co/qalmrwLz0j

Ok, y eso está muy bien. Pero no se plantean poner gratis las compresas, tampones, copas menstruales? Que eso sí que lo tenemos que usar todos los meses sin más remedio, y hay gente que no tiene ni para comer, va a tener pa compresas! ???? https://t.co/cHzAhZx79d

— Mirim Rc (@MirimRc) 4 de junio de 2019