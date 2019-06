Denuncia que tiene que pagar un recargo para poder viajar al lado de su hija en un avión y las redes cuentan situaciones muy parecidas

La periodista de Onda Cero, Aneyma León, ha denunciado en redes que hace unos días Iberia le pidió pagar un recargo para poder viajar al lado de su hija de cuatro años.

Ha añadido que se ha podido sentar con su hija gracias a una pasajera que les cambió el sitio.

Gracias a la pasajera del 20C que amablemente nos cambió su asiento y evitó un “No sin mi hija”. Y gracias a todos por el interés en este aeropsicodrama. Iberia aún no me ha dicho nada.

Varios tuiteros han contado sus anécdotas y esta situación no es la primera vez que sucede en un avión.

Más de una y dos veces me he cambiado de asiento porque iba un niño separado de sus padres. Es una vergüenza.

Hace años, a mi me pasó algo peor, porque no sabía que los asientos no estaban asignados, y que si no pagabas te sentabas donde pudieras. Pero ningún pasajero, me cedió el sitio. NINGUNO, para poder sentarme con mi hijo. De 5 años. Ni pidiendo por favor, con mi hijo llorando

— Jesústo (@jesusmarinfer) 12 de junio de 2019