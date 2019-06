Las redes han rescatado una serie de imágenes de la influencer, María Pombo, en su despedida de soltera que han generado una gran polémica. En ellas, se puede ver a sus amigas disfrazadas de trabajadoras del McDonald’s para celebrar la despedida, lo que ha reabierto un debate sobre la precariedad laboral aunque algunos le restan importancia.

Muchos usuarios han criticado que, lo que para ellas supone un disfraz divertido, para otras personas es un modo de vida. Un modo de vida con un salario muy bajo.

Las niñas pijas ricas (María Pombo ⏬) se disfrazan de lo que no han hecho en su vida: de trabajadoras. pic.twitter.com/nnUYPYG7E8

El salario mensual promedio en McDonald's en España varía entre los 867 euros mensuales como reponedor/a y los 1.208 euros mensuales como encargado/a turno/a, según datos de Indeed.

Otros usuarios han defendido a Pombo ya que “es súper fan de las patatas fritas del McDonald's y por eso van vestidas así”.

No me gusta nada Maria Pombo pero me parece súper curioso que se utilice cualquier hecho donde uno está desinformado para atacar. Se disfrazó de patata de mcDonalds porque siempre ha dicho que tiene obsesión con ellas. Y las demás por completar el disfraz... https://t.co/kCuXFRg6IF

— Black Wednesday (@SugarrFreak) 17 de junio de 2019