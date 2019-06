El multimillonario de Cs Marcos de Quinto muestra toda su arrogancia durante una discusión en Twitter

El diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto y el ex dirigente de CIU Ignasi Guardans, se han enzarzado en una pelea en Twitter que ha terminado con insultos y cientos de comentarios de los usuarios.

Todo ha empezado cuando de Quinto ha criticado la decisión de Manuel Valls de apoyar a Ada Colau en la alcaldía de Barcelona llamándole “cómplice de la infamia”.

Debe ser duro para Valls haber apoyado a Colau -de buena fe, no lo dudo- y ver ahora, en la fachada de la alcaldía, un lazo amarillo que insulta a nuestro Estado Democrático y a nuestro Sistema Judicial.

Pobre hombre, sin querer se ha hecho complice de la infamia... — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 17 de junio de 2019

A esa publicación de Marcos de Quinto ha respondido Ignasi Guardans, que ha llamado “miserable” al diputado por sus palabras y le ha pedido que “intente dedicarse a resolver problemas de la gente y no a vendettas de adolescente despechado.”

Hay que ser miserable para llamar a @manuelvalls “cómplice de la infamia” con esa condescendencia ignorante y soberbia.

Sr @MarcosdeQuinto , aún no sabemos nada de en qué cree Ud, pero intente dedicarse a resolver problemas de la gente y no a vendettas de adolescente despechado. — Ignasi Guardans (@iguardans) 18 de junio de 2019

En ese momento los ánimos se han caldeado demasiado y de Quinto ha respondido: "Cuando gentuza como tu me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meao, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a ti".

Cuando gentuza como tu me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meao, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a tí 🙂 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 18 de junio de 2019

Hay que recordar que Marcos de Quinto es el ex vicepresidente de Coca Cola y es quien ha batido el récord, esta legislatura, de patrimonio en el Congreso: 41 millones de euros.

Muchos usuarios han achacado al diputado de Ciudadanos sus malas formas a la hora de hablar además de su prepotencia, ya que una botella de Quinta do Vale Meao cuesta en torno a los 100 euros.

La nueva política de regeneración democrática consiste, aparentemente, en contestar como un chulo de discoteca.

(Y con faltas de ortografía para una mejor aproximación al modelo) https://t.co/J7km3Uygct — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) 18 de junio de 2019

Que dice @MarcosdeQuinto que cuando le recriminan cosas en Twitter se aprieta una botella de vino de 100€. No pasaría de anecdótico y troll si no fuera porque se la pagamos tod#s con el sueldo que percibe de diputado. Gente como él ensucian la imagen de representante del pueblo. https://t.co/Q7ELubLy3P — The CeяvantesFAQs (@CervantesFAQs) 18 de junio de 2019

Yo no puedo pagarme esa botella, ni la distinguiría frente a otras muchas, pero sí sé poner tildes para no parecer un cateto con dinero. https://t.co/6CSA2BHORW — ????️‍????Rubén López????️‍???? (@rubenlodi) 19 de junio de 2019

Pues abre un María Moliner que parece que te hace más falta. — Indalico????️‍???? (@torrolegay) 18 de junio de 2019

A mi lo de la botella me parece genial, pero te recomendaría no twittear después de bebértela entera. Cuando la gente como tú hace el ridículo, abro mi botella de agua del grifo y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a ti. — Sir Lantxelot (@lantxelot) 19 de junio de 2019

Yo me siento lo afortunado que soy, por no parecerme a ti, incluso bebiendo agua del grifo — Nuevo comunero ???????? (@nuevocomunero) 19 de junio de 2019

Parece que Ciudadanos no nos va traer ni política, ni dinero, ni Coca-Cola. Solo soberbia y mala educación como la supraescripta. — Daniel Lorenzo (@Dadell79) 19 de junio de 2019