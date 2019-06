Nagore, jugadora de la Selección Española, responde con este ‘zasca’ a un machirulo: “Supéralo porque esto va para rato”

La jugadora del Sevilla CF Nagore Calderón ha respondido, a modo de 'zasca', a un usuario al que le “molesta profundamente que se esté impulsando el fútbol femenino”.

Además, en el tuit ha recalcado que “el fútbol es un deporte masculino, no femenino”.

Me molesta profundamente que se esté impulsando el fútbol femenino. Yo nunca en mi vida he visto un partido de mujeres y nunca lo voy a ver. El fútbol es un deporte masculino, no femenino.

— Pep Lluís (@SomiJosep) 24 de junio de 2019