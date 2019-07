Fran Rivera la vuelve a liar con unas declaraciones sobre el Orgullo: “Imagínate una cabalgata, pero de hombres y mujeres heteros”

El torero, Fran Rivera, ha vuelto a convertirse en Trending Topic por sus polémicas declaraciones sobre el Orgullo.

Hace tan sólo unas semanas su nombre fue de lo más comentado por sus palabras sobre la trabajadora de Iveco que se suicidó tras la difusión de un vídeo íntimo de contenido sexual.

Ahora, el torero ha dado su opinión sobre el Orgullo LGTBI en Espejo Público.

Durante el programa se habló de las palabras de Rocío Monasterio que aseguró que "los madrileños no tenemos por qué ver fiestas en las que un padre y una madre con dos hijos se pueden encontrar sexo explícito en la calle".

Ante estas palabras los colaboradores de Espejo Público mostraron cierto malestar, todos menos Fran Rivera que lejos de desmarcarse completó el discurso: "Yo no soy susceptible de que se me acuse de xenófobo, ni mucho menos. Mis amigos gais no se ven representados", comenzó el torero.

"Hay actitudes que no se deben permitir. Actitudes que dañan. Mis amigos gais me dicen que irían, pero no van porque creen que se está perdiendo el sentido por el que protestamos. Ciertas actitudes hacen poco favor"(...)"Imagínate una cabalgata igual, pero de hombres y mujeres heteros que hicieran lo mismo", concluyó.

Estas palabras han generado todo tipo de reacciones en la red y muchas personas piden al programa que dejen de llevar al torero por ser machista y homófobo.

Fran Rivera, una persona que se gana la vida torturando animales, hablando de lo que se debe o no permitir respecto al Orgullo. Y por supuesto, cayendo en los mismos tópicos y bulos de siempre.

De verdad, dejad de llevar a gente así a la televisión y menos en estas fechas. — Natalia Diez (@NataliaDiezC) 4 de julio de 2019

