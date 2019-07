En la actualidad las redes sociales tienen una gran importancia para muchas personas, por eso el número de influencers cada vez crece más y sus seguidores pueden contarse por millones. Algunas de estas personas viven de colgar fotos en las redes promocionando marcas o eventos y consiguiendo embolsarse miles de euros únicamente con una instantánea.

Ahora, hay un tipo de publicación que está en auge y que genera mucha polémica entre los usuarios. Se trata de hacerse fotos con las personas más desfavorecidas, personas sin dinero.

En las imágenes, los influencers posan con niños negros como si al hacerse la foto les estuviesen haciendo un gran favor. Algo que mucha gente tacha de “falsa caridad”.

La polémica saltó hace meses cuando la influencer de Instagram, Dulceida, regaló a unos niños unas gafas de su propia marca y subió la imagen a su perfil de Instagram a modo de promoción.

Un usuario de Twitter ha hecho una recopilación en la que se puede ver que esta “falsa caridad” es más común de lo que parecía.

Influencers sin fronteras ???? [ Abro Álbum ] pic.twitter.com/5EjIWvsg6W — 9 0 0 0 (@9000x) 8 de julio de 2019

"La abracé con muchísimo cariño porque no tenía ni comida, ni ropa calentita, ni dinero, ni nada. Solo le di un abrazo súper calentito y con muchísimo cariño que estoy seguro lo sintió más y agradeció más que cualquier otra cosa. Al menos yo sí".

"En la playa me encontré con este bebooote que estaba con su hermano pescado, aprendí tanto al observarlos. Siempre digo que cuando sea más grande quiero adoptar un "negrito". AMO LA DIVERSIDAD CULTURAL".

"Solo por esto vale la pena todo. Gracias a Dios por permitirme vivir esta experiencia y recargarme de estas sonrisas tan sinceras".

"Caminando por las calles de la hermosa ciudad de San Miguel de Allende conocí a la bella Lucía, ella me platicó que desde muy pequeña ha vendido muñecas de trapo en las empedradas calles de San Mike para poder sacar a su familia adelante. Amé su impétu y su mirada afable, me fue imposible resistirme y terminé comprándole un par de lindas muñequitas. Todo esto sucedió en el mercado de la sexta edición de Fasiondayssma. Por cierto, yo iba ataviado con una chula chaqueta oversize de military print".

La famosa foto de Dulceida.

“Quiero mostraros lo que ayer no se vio, una jovencísima madre que acababa de tener a su bebé en unas condiciones muy básicas. La naturaleza da fuerza, es increíble la ayuda que necesitan. La tasa de mortalidad infantil es increíble.”

“El día de hoy hice una buena acción; me encontré a una persona en las vías del tren y me acerqué a ofrecerle algo de comer. Mi #Chocolate #Hersheys me recordó que no hay nada mejor que hacer algo bueno por los demás #Hacerelbiensabebien”.