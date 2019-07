El lamentable comentario de Lucía Etxebarria sobre Irene Montero que enciende las redes: «La mujer de Iglesias no, la nº2 de Podemos»

La escritora Lucía Extebarría ha incendiado Twitter. Y todo, tras una respuesta en la red social a un usuario que afirmó que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, “ha renunciado a cualquier cargo en el Gobierno” y propone como vicepresidenta a Irene Montero y al coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, como ministro.



Un mensaje que ha provocado la risa de Etxebarria pero que, sin embargo ha enfurecido a los usuarios de la red social, que han tachado a la escritora de machista: “Por el bien de los españoles renuncia al cargo de vicepresidente y propone en su lugar a ... ¡Su mujer! ¡Jajajaja! Si eso es ” por el bien de los españoles” ¿qué harás ” por jxxxer a los españoles”?”, respondía.

Un mensaje que, además, no cuadra demasiado si se tiene en cuenta que la propia escritora ha sido una de las más de 200 personalidades firmantes de un manifiesto por el que se pide a ambas formaciones -Podemos y PSOE- que lleguen a un acuerdo para un futuro Gobierno.

Entre las voecs que han defendido a Montero, la más sonada ha sido la intervención de Gabriel Rufián.

Irene Montero. Licenciada en Psicología, Máster en Psicología de la Educación, doctorando en Formación de Profesorado Universitario, una residencia concedida para Harvard y de las mejores parlamentarias q he visto en 4 años.

Irene Montero demostró mucho antes de estar con Iglesias lo que vale, tu comentario es desafortunado y machista, negar el valor de una persona diciendo que está donde está por ser la pareja de alguien es lo más retrogrado que he leido en mucho tiempo, espero qué te disculpes

Perdona Lucía, Irene Montero tiene nombre propio, es la número dos del partido y no hay que andar llamándola "mujer de" ni insinuar de forma torticera que está donde está por con quien está casada. Hazte así que hay algo de tweet en tu machismo.

Qué nivelado Lucía!... Es la número 2 de Podemos! Machismo casposo, especialmente grave que lo diga una mujer y que encima se define como progresista... Ala cierra un rato TW porque te has lucido!

Si la única calificación que se te ocurre sobre Irene Montero es el relación a su vida sentimental, estás más pérdida aún de lo que parecía. Abascal no lo habría dicho mejor...

¿Qué parte no entiendes de que fueron elegidos por los inscritos de Podemos?. No pone a ''su mujer'', pone a la persona elegida por los inscritos. Es su casa es su mujer, en Podemos es la portavoz elegida por los inscritos. Para ser mujer, rezumas machismo...

"en su lugar", no. En el lugar que a ella (@Irene_Montero_ ) le corresponda. "Su mujer", no. La nº 2 de @ahorapodemos y diputada por #UP.

Ay, señora Etxebarria, cuanto machismo llevamos dentro.

— Almudena (@Almugbravo) July 19, 2019