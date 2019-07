¡Lunes!

¿Cómo van esas vacaciones?

Antes de empezar, un pequeño homenaje desde aquí a los hombres que hace cincuenta años (este fin de semana fue el aniversario) pisaron la luna en nombre de la humanidad. Nuestro humilde reconocimiento a los tres:

Vamos, ahora sí, con nuestro clásico repaso a la actualidad, sólo con los mejores tuits

Ya está aquí la sesión de investidura

Todos los grupos preparados para un momento importante

Los periodistas, también muy pendientes, con sus mejores galas

Los ciudadanos también se han preparado, claro

La cosa no acaba hoy, veremos qué nos depara…

Hoy la jornada comenzó con el discurso de Sánchez

Tenemos imágenes

El presidente ha hablado de muchas cosas...

De otras no mucho...

Ha pedido reformar la Constitución para “evitar bloqueos de la investidura”

Después de Sánchez ha sido el turno de Casado.

Ha criticado duramente los pactos de Sánchez

Al parecer, Pablo Iglesias estaba muy serio

Luego, sorprendentemente, Sánchez ha pedido al PP que se abstenga, incluso se ha abierto a negociar con ellos. ¿Cómo? Pero, ¿no estaban negociando PSOE y Podemos?

Y, bueno, luego Rivera, a los suyo como siempre

Cada día es más difícil distinguirles...

Vamos, que de momento no está resuelta el posible Gobierno de coalición, ni mucho menos. Puede pasar cualquier cosa

Continúan las negociaciones contrarreloj

Podemos cree que el PSOE le ofrece poco

El PSOE cree que Podemos pide mucho

Antes el único “obstáculo” era Pablo Iglesias, ahora hay otros

¿Qué pasará? Lo veremos. ¿Cómo nos enteraremos si hay pacto? Creedme, será muy fácil



LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

