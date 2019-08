Hay situaciones en la vida que son la perfecta ejemplificación de una expresión cotidiana. La historia del hombre de Almería que tiraba electrodomésticos al monte ha encontrado la suya: recoger cable. Concretamente, el cable de una nevera. Así lo demuestra el vídeo publicado ayer por la Guardia Civil en su cuenta de Twitter, en el que se ve al hombre subiendo a duras penas monte arriba el frigorífico que tiró días atrás.

Este ‘correctivo mediático’ ha sido, sin embargo, solo la última de las nocivas consecuencias que ha tenido esta irresponsable práctica para su autor. La bola de nieve comenzó a rodar el pasado domingo, cuando se hizo viral un tuit en el que un usuario compartía el vídeo del hombre arrojando la nevera al monte y aprovechaba para mencionar a la Guardia Civil.

Tras el aluvión de críticas en las redes sociales, las autoridades se pusieron manos a la obra e identificaron al hombre del vídeo, algo que no resultó muy difícil pues en este se veían su cara y la matrícula de su furgoneta con total claridad. Finalmente, ayer se conoció que la Guardia Civil levantaba un acta de infracción a la empresa de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de Olula del Río (Almería) para la que trabaja este operario. Mejor dicho trabajaba, pues fue despedido tras salir a la luz los incidentes.

Junto a su despido y la intervención de la autoridad, esta historia concluyó con el vídeo ya mencionado de la Guardia Civil. Un hombre recogiendo cable. Literal y metafóricamente.

Dice la hija del propietario del negocio que esta "persona" ha sido despedida y q solo llevaba 2 meses en la empresa

Ahora que me diga la hija a mi que sí mandas a tu empleado a instalar un frigo, te tiene q llevar el viejo, y si no vuelve con el viejo y no le dices nada....

