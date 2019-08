Por qué el viral del anciano ante un juez cuenta todo lo malo del sistema sanitario de EEUU

Seguro que ya loo has visto: un anciano de 96 años comparece amnte un juez en EEUU por haber conducido supuestamente a gran velocidad por una zona escolar. Si no lo has visto, anda por aquí:

THIS SHIT BROKE MY HEARTTT pic.twitter.com/6tqaj6XQIm — ⚜️ (@ahmxdmayed) August 4, 2019

Es conmovedor, sin duda. Muestra el amor de un padre por su hijo, enfermo de cáncer, a quien ha de llevar y traer en coche al hospital. Muestra la compasión de un juez, cuyo hijo además está en la misma sala. Enseña, en definitiva, la bondad... ¿No?

Gracias a algunos tuiteros vemos otro punto de vista, más allá del efecto que pretende trasladar este vídeo. ¿Es posible que la emoción nos nuble la vista hasta el punto de no distinguir la precariedad que origina esta escena?

Se ha hecho viral este vídeo. Todo muy emocionante, precioso. De película, la película que más gusta a los americanos. Esa donde solo hay buenos enfrentándose a la adversidad. Esa gran falacia.

A mí este video me parece el ejemplo de buena parte de lo que está mal en este país. https://t.co/BBjnv5sPhs — Diego E. Barros (@diegoebarros) August 6, 2019

Este señor de 96, si en lugar de haber superado, aparente,ente, un límite de velocidad en zona escolar y hubiera atropellado a un crío, probablemente acabaría en la trena y pagando indemnización. Y eso sin males mayores. Pero ah, la bondad. — Diego E. Barros (@diegoebarros) August 6, 2019

Ese señor q con 96 años lleva a su hijo al hospital a tratarse de cancer porque, suponemos, el hijo no puede condiucir (ojo, lo hace el padre, lo q es una irresponsabilidad de pelotas, no tanto suya como del juez) y, suponemos, tampoco pagar el inexistente servicio d ambulancia. — Diego E. Barros (@diegoebarros) August 6, 2019

En fin, es este video cortado y descontextualizado el q nos emociona, el ejemp perfecto de lo q se esconde detrás de la moralina con la q en USA se trata SIEMPRE las problemática sociosanitaria: siempre la bondad (del otro) nos salva. Menos cuando no. Pero entonces no hay videos. — Diego E. Barros (@diegoebarros) August 6, 2019

Y ojo, porque parece que hay que explicarlo todo. Que a mí me parece muy bien que al señor de 96 años no lo haya pasado nada. Que el señor de 96 años es otra víctima. Lo que digo es que las lagrimitas no nos impidan ver el océano. — Diego E. Barros (@diegoebarros) August 6, 2019

Que lagrimitas como estas hay en los noticieros locales americanos todos los días. Y no pasan de eso, lagrimitas de consumo reconfortante, pero lagrimitas de usar y tirar. — Diego E. Barros (@diegoebarros) August 6, 2019

Da que pensar, ¿verdad? No somos los únicos.