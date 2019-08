La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, emocionada con su nuevo cargo, ha publicado una foto en Twitter, con cierto aire vintage, donde aparece todo el Gobierno autonómico. "Un equipo renovado que trabajará desde el minuto cero por el bienestar, la prosperidad y el avance de los madrileños", afirma en el tuit.

Ayuso ha asegurado que su Gobierno, compuesto por tres mujeres y diez hombres, ya tiene suficiente presencia femenina tras el comentario del portavoz socialista, Ángel Gabilondo: "Me llama la atención que no sea paritario y que no haya intención de acercarse a eso", declaraba el político del PSOE.

Hemos celebrado hoy el primer Consejo de Gobierno para comenzar a trabajar en los retos a los que se enfrentará la Comunidad de Madrid en los próximos años. Un equipo renovado que trabajará desde el minuto cero por el bienestar, la prosperidad y el avance de los madrileños. pic.twitter.com/zV6eH17tWX — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 20, 2019

Y como era de esperar, Twitter ha aprovechado la imagen para jugar a las películas. Varios usuarios han tomado la foto para hacer carteles publicitarios de sagas ficticias como "The Shining", "Get out", "Celebración" o "My super sweet 16".

Hay fotografías maravillosas. pic.twitter.com/OC98GuT3d4 — Jorge Dioni López (@jorgedioni) August 20, 2019

Y ya paro. pic.twitter.com/TdiCkKQqlf — Jorge Dioni López (@jorgedioni) August 20, 2019

Celebración Año / País: 1998 / ????????Dinamarca Título original: Festen (The Celebration) Duración: 105 min. Guion:

Thomas Vinterberg, Mogens Rukov Fotografía:

Anthony Dod Mantle Productora:

Radio (DR) / SVT Drama / Nordisk Film / Nimbus Film Productions pic.twitter.com/qw4IAGEIpH — Jaume Mayor???? (@JaumeMayor) August 20, 2019

La imaginación no ha cesado y la imagen ha recordado a algunos usuarios a los instantes capturados de una "comunión", una "boda", un "bautizo", la "puesta de largo de una quinceañera", e incluso una "fiestuqui veraniega".

Es como Frozen pero con más nazis. pic.twitter.com/QVHwvOOZsw — ⚕Médic ⚕???? (@medicblasto) August 20, 2019

4ª Temporada de Stranger Things, ya en sus pantallas...???????????? pic.twitter.com/Gmvr6oCaOD — Toño Bermúdez (@tonober3) August 20, 2019

Ay! Mi princesita @IdiazAyuso! Cambia de asesor de vestuario, las campanadas son el 31 de diciembre. Y la foto mejor así... pic.twitter.com/EGA7kPtS6h — Joao Cousin de Rivera (@Cousin_d_Rivera) August 20, 2019

Un grupo de personas se reúnen en una mansión para una supuesta entrevista de trabajo organizada por una rica heredera. Al poco tiempo descubrirán que nada es lo que parece y que están encerrados. pic.twitter.com/0WdbPcZT29 — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) August 20, 2019

En «Frozen 2», Elsa se tiñe de moreno. pic.twitter.com/bq8680gMUa — Maestro Ciruela (@Master_Plum) August 20, 2019

Abuelita abuelita poqué van tan guapos y con tan bonitos trages, para robarte mejor — Miguel Rodriguez Bosch (@miguelrb508) August 20, 2019