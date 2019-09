La explotación de los becarios por parte de las empresas es un tema siempre recurrente. Tanto es así, que este domingo ha estallado una polémica inesperada para el protagonista, Rubén Martín, periodista de COPE y narrador habitual del Atlético de Madrid para la emisora.

Todo vino precedido por la publicación en Twitter de unas declaraciones del locutor recogidas por InfoValencia. En ellas, se hacía alusión al perfil de personas que no encajaban en su empresa y el programa en el que trabaja, Tiempo de Juego.

Finalmente, tras el bullicio en torno a la cuestión, terminó borrando el tuit, que decía lo siguiente:

Vista la lluvia de críticas, desde la cuenta de Twitter se quiso hacer una corrección para aliviar los comentarios en torno a Martín.

4- Me dijo que mejor no. Quería dejar el tema atrás.

1- Nadie me dijo que borrase 'el tweet' ni me ha amenazado.

Pese a que el periodista quería dejar la historia atrás, tal y como asegura la cuenta de InfoValencia, tuiter siguió interpelando al periodista, que quiso agradecer la aclaración, aunque aprovechó la tesitura para opinar sobre todo lo que había pasado.

Gracias por la aclaración. No hacía falta. Ya te lo dije. A mí me valían tus disculpas en privado. Espero que se te pase el mal rato. Es una lección más. Te hará mejor. Ojalá pronto puedas terminar la carrera por la que de verdad sientes vocación. Mucha suerte.

Parecía que el asunto no pasaría a mayores, pero la intervención de La Libreta, periodista deportivo, echó más leña al fuego.

No sé por qué @Info__Valencia ha borrado este tuit. A mí me parecía una respuesta muy sincera. Y mucho más ilustrativa, desde luego, que todas esas declaraciones, hechas siempre por bienpagaos, sobre la "buena salud" y la "edad de oro del periodismo deportivo" en España. pic.twitter.com/Mnkb9b2lcz

Un vídeo de otra entrevista ha servido para templar los ánimos.

Martín aprovechó la publicación de este vídeo para defenderse, ya que aseguró que el contexto de la conversación, el tono y el razonamiento completo, transforman totalmente la frase.

Sin embargo, con y sin aclaración, no han faltado las críticas por sus palabras, que para muchos son un llamado a aceptar la precariedad y las malas condiciones laborales.

Te falta un poquito de altura para encima defender semejantes tonterías. Pero si quieres también puedes hablar de la reforma laboral y de que no se curra xq no se quiere o xq somos muy vagos y que si no podemos independizarnos es xq no cogemos 3 trabajos de 300 euros 🙁

— Diego Castellanos (@diexx33) September 8, 2019