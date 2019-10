¿Habéis visto ya la película del Joker? Qué peliculón...

Empezamos por Ecuador donde hay liada una muy gorda. Resulta que el presidente Lenín ha hecho unos recortes brutales recomendados por los buenos chicos del FMI y la gente se ha echado a la calles.

Lenín Moreno, queremos decir

Lenin vs Lenin moreno pic.twitter.com/KovpPp8gRg

Es raro todo esto, con la buena gente que son siempre los del FMI

Dicen los medios biempensantes que Ecuador se sumerge en el caos. En cambio, tener que acatar los imprevisibles caprichos del FMI no es caos para las vidas de la gente, qué va, qué va.

Aquí en España seguimos con la historia de Franco. Aún van a pasar otros 40 años hasta que logremos exhumarlo de una vez…

Todo lo que no sea sacar a Franco la noche de Halloween será una decepción.

MI IDEA PARA SACAR A FRANCO: Poner unas luces de neón en la cruz del Valle de los Caídos, y que mientras lo van sacando, que empiece a sonar el “Number of the Beast” de Iron Maiden. Después, meter su cuerpo en un enorme cañón, y que salga volando por los aires de un cañonazo.

Mientras, continuamos viendo a fachas visitar el Valle de los Caídos para confirmar lo necesario que era que lo retirasen de allí

NOSTÁLGICOS somos los que queremos que vuelva El Príncipe de Bel Air a la tele. Esos son FASCISTAS. F A S C I S T A S.

Hoy, por fin se ha dado el paso que parece el definitivo: el Supremo ha tumbado el último intento de la familia, que pedía una aclaración de la sentencia

Que igual sale volando, ya sabéis…

Pero ha salido otro escollo en forma de prior

Santiago Cantera, ex candidato por Falange y prior del Valle de los Caídos de opone a que saquen a la momia de allí

Supongo que él se verá a sí mismo como la última línea de defensa del dictador…

Yo así me imagino al Prior Del Valle de los Caídos. pic.twitter.com/5KEKdjhIY8

— Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) October 9, 2019

Tenemos fotos de este señor

Hola, soy el prior del Valle, y si me aparezco una noche en el pasillo de tu casa, del susto no lo cuentas. pic.twitter.com/PWCRL7vH1g

El tipo ha remitido una carta a la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la que dice que “no autoriza el acceso a la Basílica con la finalidad de acceder a una ‘res sacra’ (una sepultura)"

-Soy el prior de la basílica del Valle de los Caídos y me opong... pic.twitter.com/joPU5FOQAZ

Con la iglesia hemos topado, Sancho

— Edu Galán (@edugalan) October 8, 2019

Lo del Prior del Valle de los Caídos no me extraña nada. La Iglesia siempre ha amparado a los dictadores y genocidas y considera que no está sujeta a la ley y la democracia. Solo responde ante Dios. Así que por lo que a mí respecta, le mando al Infierno.

— Dios (@diostuitero) October 9, 2019