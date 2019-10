Luis Fernando Pozo, paracaidista con más de 600 saltos a sus espaldas, tuvo un accidente durante los primeros compases del desfile. Por fortuna, el percance no pasó a mayores, no causó lesiones en el militar y no provocó heridos.

DIRECTO | Esta es la secuencia completa del paracaidista que ha chocado contra una farola ante los Reyes cuando iba a entregar la bandera española del desfile de la Fiesta Nacional https://t.co/6jKq8YGY43 pic.twitter.com/Qqt276bMa7 — EL PAÍS (@el_pais) October 12, 2019

Lo que sí ha sido inevitable han sido el cachondeo en redes. Una vez visto que no había ocurrido nada grave, muchos empezaron a cargar las tintas con bromas que tardaron segundos en aparecer. Muchos vieron similitudes entre el paracaidista y la situación social en España.

Se ha enganchado un paracaidista en una farola jajajajajajajaja. Pobre hombre. Buen ejemplo de lo que es España ahora mismo. — Néstor (@Dird__) October 12, 2019

Pillo sitio — Raven como te pones! ???????????? (@rubenraven) October 12, 2019

Se ha salvado antes a una bandera enorme que a una persona colgada. No se me ocurre mejor alegoría. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 12, 2019

Momento en que CONQUISTAMOS UNA FAROLA. pic.twitter.com/Nhdmyzmpbb — Clausman (@cl4usman) October 12, 2019

Con el cabreo que se pilló Felipe con la bandera mal izada, a este imagino que lo habrá mandado a las colonias. https://t.co/ivsY9QCXRQ — Un perro verde ????️‍???? (@unperroverde) October 12, 2019

El paracaidista con la bandera me representa en un día cualquiera. #DiadelaHispanidad #12Octubre pic.twitter.com/IO8HAhgdpB — Dagon Raven (@DagonRaven) October 12, 2019

Menuda hostia (pobre hombre). El paracaidista que portaba la bandera de España se estampa contra una farola. Que quede claro que los CDR no han tenido nada que ver (no, no?) #escenografia #elkarma pic.twitter.com/7GchuQsQmS — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) October 12, 2019

Siento el castañazo del cabo primero Luis Fernando Pozo, de la Brigada Paracaidista, pero la culpa no es suya, es de Pablo Iglesias por no permitir un gobierno (modo ironía para los iconoclastas sin humor). Sin Gobierno, las farolas tienen vida propia https://t.co/cDJMmPj230 — Ramón Lobo (@ramonlobo) October 12, 2019

Han rescatado la bandera y dejan al paracaidista colgado de la farola #12Octubre — Onya (@Onya77) October 12, 2019

La que se va a liar con el video del paracaidista... Tenemos meme para años ya. — Miguel Hernández (@MigueHernande16) October 12, 2019

Se llama Luis Fernández Pozo, va a ser recordado como el expiremantado paracaidista que se comió una farola al aterrizar en el desfile militar. Todavía le están temblando las orejas, menuda hostia se ha dado ???? pic.twitter.com/LrhnoLdlHH — Pau Font (@pfont_) October 12, 2019

Paracaidista y su bandera enganchado a una farola.

Fuerzas Enganchadas #12Octubre pic.twitter.com/fdHA7MpMaW — Celia Portillo / ❤️ (@Lady_Ailec) October 12, 2019