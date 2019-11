El primer debate electoral de esta breve campaña que culmina con los comicios del 10-N tuvo un gran momento de tensión durante una intervención de Irene Montero.

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados intervenía en la televisión pública y mencionaba los desaparecidos y fusilados en fosas comunes cuando las cámaras captaron una risa entre el resto de políticos.

Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, fue el encargado de ofrecer una risa que ha sentado muy mal en redes sociales.

Las respuestas no tardaron en salir a la luz. La incredulidad fue la sensación reinante en redes.

Esto es la derecha. La que se ríe de nuestros muertos del bando perdedor de la guerra civil. Porque son eso, nuestros muertos: vecinos, familiares, amigos, conocidos, etc #Politiqueo https://t.co/aHdGwGnYjf

No encuentro el insulto apropiado para este tiparraco asqueroso!

Cuando Irene Montero ha recordado que España es el segundo país con mayor número de fosas comunes, esa risa de Espinosa de los Monteros cagándose en todos nuestros muertos en cunetas, eso no es violencia? Porque yo me he sentido muy violento. Escoria fascista.

— gramscianista (@gramscianista) November 1, 2019