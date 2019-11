Ayer, durante el debate de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, la imagen de cinco hombres debatiendo sobre feminismo y violencia machista mostraba que, por muchas palabras que se dijeran, no había una verdadera igualdad.

La periodista y moderadora del debate junto a Vicente Vallés, Ana Blanco, dijo lo que muchas mujeres estaban pensando y volcando a través de las redes sociales: "Me van a permitir que haga una referencia a la foto de este debate con cinco candidatos y ninguna mujer presente. Supongo que hablarán de la paridad, pero en este momento la foto que hay no es de igualdad", denunció.

Pablo Iglesias recogió las palabras de Blanco y aseguró que esperaba que esta fuese "la última vez que hay un debate para la presidencia con sólo hombres". Por otra parte, Sánchez destacó que España tiene el parlamento en Europa con más número de mujeres y el Consejo de Ministros con más mujeres, siendo esto "un motivo de orgullo para España".

Las mujeres que vieron el debate aplaudieron las palabras de Ana Blanco y mostraron su descontento por que, otra vez más, las mujeres no tuvieran un hueco en la imagen de los candidatos a la presidencia del gobierno.

Cinco hombres quieren representarnos. Cinco hombres hablan de feminismo, violencia de género y políticas igualitarias. Cinco hombres. No, gracias. #DebateElectoral pic.twitter.com/KMs7jSCmvo

— C H I A R A (@chiaralopez__) November 4, 2019

Política social e igualdad. Y no hay ni una mujer al frente de ningún partido. Lamentable #DebateElectoral

Brava @anablanco_tve aclarando que este debate no es una foto de igualdad al no haber ni una mujer candidata. #DebateElectoral pic.twitter.com/UoceZotBDj

Tras recriminarles que no hay ni una candidata mujer y que "ésta no es una foto de igualdad", los deja a todos cortados, se cruza de brazos y mantiene el gesto serio...

Es curioso que a todos los candidatos se les llene la boca hablando de igualdad y de paridad y no haya ni una mujer entre ellos. Algo no me cuadra... Menos bla bla bla y mas predicar con el ejemplo señores candidatos pic.twitter.com/oUWgm60ZW8

— Cristina Jiménez (@CristinaJJ_psi) November 5, 2019