La entrevista que retrata el problema con la democracia de la ‘presidenta interina’ de Bolivia

La comunidad internacional sigue sin llamar golpe de Estado a los acontecimientos que han propiciado la renuncia de Evo Morales y a la Presidencia del Gobierno de Bolivia. Muchos países y la Unión Europea ya han reconocido a la opositora Jeanine Áñez como presidenta interina, a pesar de que no le correspondía asumir el cargo y de que la Cámara de representantes que la nombró ni siquiera tenía el suficiente quorum.

En los últimos días está circulando en Twitter un fragmento de una entrevista de la BBC a Áñez en la que deja patente su problema con la democracia. En periodista británico le pregunta a cerca de su entrada al Palacio de Gobierno tras ser nombrada presidenta interina enarbolando una gigantesca biblia. Añez responde que fue "un acto de fe" para devolver la religión al Gobierno, a lo que el periodista le responde que, constitucionalmente, Bolivia sigue siendo un Estado laico. En entonces cuando Áñez responde una de las frases que más se está criticando en Twitter: "Eso fue un impostura de Evo Morales", afirma, refiriéndose a la separación entre Iglesia y Estado. "Abusaron durante todo este tiempo de imponer a los bolivianos porque tenían los votos en el Parlamento", responde. Las declaraciones han levantado las críticas de una gran número de personas que le recuerda que, precisamente, eso es la democracia.

1º Que tus asesores de comunicación, acepten una entrevista con la BBC no es muy inteligente para tus cometidos 2º Que tus palabras confirmen un golpe de estado cargándote una democracia y los derechos humanos a través de la BBC ,bueno al mundo entero , no es muy inteligente.

Dice que en el Parlamento lo que cuenta son los votos.... Ostras! No me digas! Como en cualquier Parlamento. No me extraña que esta sra. no entienda como funciona un sistema democrático. Lo que seguro que no es democrático, es ser una golpista como ella. ????

