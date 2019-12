“Guti maricón”, “Ku Klux Klan”, “era una puta, lo hiciste bien”, “Piqué, cabrón, España es tu nación”, “negro cabrón, recoge el algodón”, "Shakira es una puta"… Son algunos de los cánticos que se han oído en los campos de fútbol españoles en las últimas décadas. Por no hablar de cuando a Dani Álves le tiraron un plátano al campo o los sonidos imitando a los monos sufridos por muchos jugadores negros. Ninguno de los casos llevó a la suspensión del partido.

Este domingo, sin embargo, por primera vez en la historia de la Liga fue suspendido por insultos hacia un jugador. ¿Qué insultos? “Zozulia eres un nazi”. Sucedió en el Estadio de Vallecas. El cántico fue proferido por parte de la afición del Rallo Vallecano durante el encuentro de Segunda División entre su equipo y el Albacete Balompié. El equipo manchego rechazó salir al terreno de juego y el árbitro y la Real Federación Española de Fútbol acordaron suspender el partido, alegando que "no se daban las condiciones necesarias".

La historia de Zozulia con el Rayo se remonta a enero de 2017, cuando el ucraniano llegó cedido por el Betis. Unos días después de anunciarse su incorporación se marchó de regreso a Sevilla sin debutar ni entrenarse con sus nuevos compañeros al ser declarado “no bienvenido” por parte de la afición debido a una serie fotos que le vinculan con la ideología nazi, como una en apoyo del grupo ultra 'Dnepr White Boys', entre otras.

El hecho de que los cánticos llamándo “nazi” a Zozulia haya motivado la suspensión de un partido, tras años de insultos racistas, homófobos, o machistas sin que se tomara una decisión similar ha sorprendido a muchos ciudadanos que no se han callado en las redes sociales:

✔️Aitor Zabaleta era de la ETA. ✔️Rubén Castro no fue tu culpa. ✔️Luis Enrique tu padre es Amunike. ✔️Piqué cabrón España es tu nación. ✔️Messi enano tu hijo es de Cristiano. ✔️Negro, basura, tu piel no tiene cura. ✔️Dónde están, no se ven, los amigos de Guillem ❌Zozulya, nazi.

Guti maricón OK

Messi subnormal OK

Cristiano muérete OK

Shakira es una puta OK

Juanito hecho papilla OK

Puerta se marea OK

Negro/Mono OK

¿ZOZULYA NAZI? Suspendemos el partido y condenamos la violencia.

Welcome to Spain. pic.twitter.com/d2xpTCF9Z7

