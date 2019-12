El ‘show’ de la reportera de TVE: el bulo del Gordo que se quedó en pellizco

"No es 'El Show de Truman'", aseguraba su conexión Natalia Escudero. La periodista de RTVE se erigió este domingo como la indiscutible estrella del sorteo de la lotería de Navidad, incluso por encima del primer premio, al asegurar en directo que a ella también le había tocado el Gordo. Sin embargo, horas después y alejados ya de la emoción del suceso, la verdadera historia de la reportera ha salido a la luz y esta bien podría pertenecer a una ciencia-ficción hollywoodiense.

Pese a guardar un recuerdo reciente de casos como el fake producido intencionalmente por Salvados y Jordi Évole sobre una anciana que metió en la lavadora su décimo premiado, la historia de Natalia Escudero se asumió como cierta y corrió como la espuma por redes sociales y diarios nacionales. Los tuiteros se jactaban de la genuina euforia de la reportera, que reconocía a su jefa en directo: "Natalia, no trabajo mañana".

Sin embargo, apenas una hora después de sus efusivas intervenciones, la propia reportera tuvo que volver a conectar en directo para dar una necesaria aclaración: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado".

Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente". https://t.co/PdbwwySsTG #LoteríaRTVE @LaMananaTVE pic.twitter.com/2xIQRJMX8u

Además de su conexión en directo, poco después la periodista también se vio obligada a pedir disculpas en su cuenta de Twitter, asegurando que se había "contagiado de la alegría del resto de agraciados".

Hola a tod@s, sirva este tweet para primero pedir disculpas a cualquier espectador que hoy se haya sentido engañado por una servidora , al afirmar en directo que me había tocado el Gordo de Navidad en el programa LA MAÑANA. Es cierto que me ha invadido la emoción y ahora explico

Los últimos meses están siendo difíciles para mi por motivos personales , y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados , pero no he mentido ni manipulado

— natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019