Un año entero de noticias contadas con el humor más descacharrante, ingenioso e irreverente de los tuiteros. Te lo hemos contado, día a día en Tremending y en nuestro Tremending Topic y te lo hemos resumido también en dos entregas:

-Las noticias más importantes del 2019 con los tuits más cachondos del año (parte 1)

-Las noticias más importantes del 2019 con los tuits más cachondos del año (parte 2)

Ahora te traemos una selección de los tuits más divertidos de 2019:

Mundo Animal

The coolest cat in the world (sound on)pic.twitter.com/OIfbBc4FnA — Larry the Cat (@Number10cat) November 25, 2019

Yo buscando al culpable de gastar todo mi dinero pic.twitter.com/yJ7noAzhgT — atr ahre (@atr_ahre) November 18, 2019

dime donde esta el puto queso que me debes jose maria dime donde coño esta pic.twitter.com/RrKiwibhg9 — dazed and confused (@BigCarlius) September 18, 2019

Dice mi mujer que no hay espacio para más perros. pic.twitter.com/YbNpSqhbPg — Yisucrist xd (@YisucristViral) November 8, 2019

La mejor foto que vas a ver hoy. Este perrito hizo la maniobra de Heimlich a un pobre patito que se atragantó con una miga de pan. Tenemos tanto que aprender de ellos... ¡Qué hermoso y motivador! pic.twitter.com/ZSZJ4hNF9X — Proscojoncio (@Proscojoncio) December 7, 2019

Cuando estas enojado y queres que lo noten

+ pic.twitter.com/ddhfk54ora — Blanco (@Blancoale1) February 19, 2019

Confirmado: la necesidad es la madre de toda ciencia. pic.twitter.com/CqsOELCBlW — ZOTON (@catacerca) July 3, 2019

Llevar cocaína al aeropuerto solo para acariciar a los perros — Jordi (@Jjjjjjjordi) June 20, 2019

—Tu perro está gordo. —Es un cruce. —Pues parece una rotonda. — Hannibal Lecter (@Doc_Hannibal) March 24, 2019

—Buenas, tenemos una paella reservada para 6.

—¿A nombre de quién?

—Juan de la Cierva. pic.twitter.com/axhle1UHC1 — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) July 31, 2019

Quitándome los pelos de gato cada vez que tengo que salir de casa. pic.twitter.com/fe4Cm6SUsm — Hellsinki ???? (@Firenium) October 20, 2019

-Lo de las manicas así está muy bien, y es un momento intenso de comunión espiritual que recordaremos siempre. Pero ¿me puedes sacar de la mierda de zoo este, tío? pic.twitter.com/V4JPifiiG3 — empeltada (@empeltada) June 9, 2019

cuando viene como si nada creyendo que ya se me paso el enojo pic.twitter.com/8QSBDqDKKJ — atr ahre (@atr_ahre) September 25, 2019

Curiosa imagen del Hormigonosaurio alimentándose de brotes tiernos de acero. pic.twitter.com/G3epsPFNmW — Tarantwitno (@Tarantwitno) September 12, 2019

Mi hijo mayor me acaba de mandar esto. pic.twitter.com/6V9IA9UFyV — Margaret Castor ????FCK V????X (@MargaretCastor) May 23, 2019

Señorias...

Cuando eres joven no sabes muy bien lo que eres....

???????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/0VwVYRPWS5 — TIP_ETERNO???????????? (@TIP_RETURNS) July 5, 2019

Freezer siempre que se encontraba con Goku pic.twitter.com/3incSB3MMC — Larxene (@CarmenSulliivan) September 8, 2019

Miren este loro contento por tirar las botellas pic.twitter.com/5GX4mEgQWu — atr ahre (@atr_ahre) September 5, 2019

mi episodio favorito de caillou pic.twitter.com/K9Bc3goyrX — adrilik (@adrilik) July 21, 2019

Amistad

Con tus padres/ Con tus amigas. pic.twitter.com/pHjkaiwKDb — Olalá de fua (@olaladefua) November 7, 2019

Cuando tu amigo se compra un durum a las 4 de la mañana pic.twitter.com/vYIn46AOq3 — Rotochop (@RotoChop_) September 17, 2019

¿Si le pego dos serían 10 millones? pic.twitter.com/QI0ByQmCqx — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) September 12, 2019

yo apoyando a un amigo al k no le sale nada bien pic.twitter.com/efxwddZ3Y1 — jezucrihto xd (@yisucrist) July 28, 2019

Cuando no tienes amigos pero no te hacen falta. pic.twitter.com/hqegblJ7jK — El Tio Bartolo (@Tio_Bartolo) June 11, 2019

Amor

Ayer en los probadores del Decathlon había un centauro probándose una blusa de lunares... pic.twitter.com/ZgCDcz3FUS — Agente Smint (@AgenteSmint) August 30, 2019

si es triste terminar una relacion aquí en España imaginate en China ,que a cualquiera que mires te recuerda a tu ex — Pablo Alvarez (@sussooss) November 7, 2019

—¿Dónde has estado toda mi vida?

—Escondiéndome mejor que ahora. — indi el silencioso (@indigenica) November 7, 2019

¿Cuál de mis amigas te parece la más guapa? pic.twitter.com/aywHYtVL2D — El Majara de Turno (@majara0) June 23, 2019

Si tu novio: 1. Tiende al dramatismo.

2. Es exagerado.

3. A veces tétrico.

4. Realista.

5. Domina la perspectiva.

6. Intenso.

7. Complejo y atormentado. No es tu novio, es el Barroco. — Niké de Samotracia (@NikSamotracia) March 5, 2019

-¿Al final qué te dijo Paula de mí?

-Que eras súper gracioso. pic.twitter.com/yyinje68V5 — Zarathustra Callao (@soloparatuitear) February 11, 2019

Érase una vez la polla. pic.twitter.com/NIkMUbKI5i — Strambotic (@Strambotic) February 27, 2019

—Me pones cero.

—Y tú a mí menos aún, adefesio.

—Coca Cola digo. — Anouk (@AnoukHinault) September 11, 2019

Dos noticias se entienden mejor juntas. pic.twitter.com/N5NlIQVHLp — Perdi (@_perdi) March 28, 2019

Familia

Cuando te das cuenta que toda tu familia esta loca pic.twitter.com/SFavC7oDKS — atr ahre (@atr_ahre) September 11, 2019

Cuando le dejas un bonsai a tu abuela para que lo cuide. pic.twitter.com/u7r7mD4LCo — Dani Bordas (@DaniBordas) November 6, 2019

Cómo crees que te ven durante la cena de Nochebuena Vs Cómo te ven. pic.twitter.com/ze6Axk83fr — Usuario Arroba (@Mongolear) December 24, 2019

Antes de la Navidad // Después de la Navidad. pic.twitter.com/bYEwR5JqKU — Also Duque de Bratwurst (@enmachuckk) December 22, 2019

Si pones "reina Sofía panda" en Google aparecen fotos de la reina emérita estrangulando pandas pic.twitter.com/mQHbBgD0dF — Pablo Machuca (@ochinabos) July 26, 2019

—Papá, por favor, deja de pegarme con la correa —Me duele más a mí que a ti —Ya, es que apuntas fatal... —Tres correazos me he dado en la oreja ya... — El Formalito 3.0 (Copresidente de to'esto) (@Formalito_el) July 9, 2019

Anoche tuve que ir a recoger a mi hijo de 16 años a una fiesta. Cuando lo encontré estaba totalmente borracho. Me tuvieron que traer entre él y dos amigos. — Dorian Grey (@_DorianGrey) May 25, 2019

Trabajo y estudios

-pone en su CV que tiene camión propio

-si señor

-que tara tiene?

-yo ninguna

-qué cuánto pesa?

-80 kilos

-el camión!

-abajo

-le llamaremos — CHAPLIN (@NOROBESPIERRE) June 26, 2017

—¿Es aquí lo del curso para francotiradores? —Sí —Apúntame —... —¡A la lista, hijoputa! — El Formalito 3.0 (Copresidente de to'esto) (@Formalito_el) October 21, 2019

Cuando empiezas Humanidades Vs Meses después. pic.twitter.com/EjkRXtZqvW — Usuario Arroba (@Mongolear) March 4, 2019

Criticáis a la gente que lleva sudaderas de Oxford University sin haber estado en Oxford pero no decís nada de los que usan camisetas de Zara y no han pisado Bangladesh — Marina Lobo (@marinaLobL) July 28, 2019

Cuando te quedas dormido y llegas tarde al trabajo. pic.twitter.com/mrRGK3Sfpe — SR.VEGETAL (@mejorchef) June 12, 2019

- su currículum es un desastre.

- por el otro lado de la servilleta pone más cosas. — Un Vampiro Andalú (@UnVampiroAndalu) January 15, 2019

—Cariño, el niño dice que sufre desasosiego cósmico por este vacío existencial que todo lo asfixia.

—Que se venga conmigo a cavar zanjas.

—Que dice que solo ha sido un mareo. Que ya. — Carlos Langa (@CarlosLanga) February 4, 2019

Hola. Soy el botón "cancelar" de tu impresora. No hace falta que pulses tantas veces, que voy a imprimir lo que me salga de los cojones. — Pepita Pulgarcita (@Pipapulgarcita) November 27, 2012

—¿A qué te dedicas?

—Soy el encargado de la planta de pediatría.

—¿Y qué haces exactamente?

—Regarla. — Yami (@Yamiroguay) April 11, 2013

-¿Quién anda ahí?

-Soy el fantasma de las navidades pretéritas

-¿Pretéritas?

-De las navidades de antaño

-¿Ant...antaño?

-Mira, yo con los de la LOGSE no trabajo.

-Ke movida guapa. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) December 25, 2019

-Hola vengo por la entrevista laboral

-Tiene experiencia?

-Si, con esta ya van 20 entrevistas pic.twitter.com/3f7TP5VpG7 — flantasma (@Flantasma1) August 23, 2019

—Necesitamos que rellene usted un cuestionario para determinar su manejo de las nuevas tecnologías.

—¿Me lo puede mandar por fax? — Bing (@Palasrrisas) September 12, 2019

Dinero

-Ahí viene el furgón con la compra.

-Es de Prosegur.

-Es que he pedido aguacates. — Múmer (@Mumermao) September 11, 2019

Pablo Casado tiene razón. Si no os lo creéis probad a pediros una cerveza y unas bravas en Plaza Catalunya.https://t.co/Kx5Ynx4Sb6 — gerardo tecé (@gerardotc) September 1, 2019

Ser adulto es un conflicto diario entre “tengo que ahorrar” y “la vida son dos días”. — United States of Leo (@leomuyloco) February 2, 2019

Gastronomía

Madremía, así que cerró El Bulli para convertirse en la bruja de Hansel y Gretel. pic.twitter.com/qBJBSv4YZB — Craich (@ACraich) September 16, 2019

[Camarero español]: -¿Quieres la leche del café un poco templadita? [Cliente]: -Si por favor [Camarero español]: pic.twitter.com/ukrvPlKjZ0 — Xabibenputa (@Xabibenputa) July 31, 2019

—Tomaré un Filet Mignon al Oporto maridado con un Chateau Mouton-Rothschild del 45.

—¿Y de postre?

—Mondarinas. — Granpalote (@Granpalote) November 23, 2014

Yo solucionando mis problemas pic.twitter.com/KOdIcHK8bH — Tikko ® (@tikotikoh) August 2, 2019

cuando potas el calimocho y el kebab https://t.co/Arn3T4Oeye — beer goblin (@MikeCeele) September 17, 2019

Casa Lucio ha abierto una terraza en la parte trasera del local. La han llamado «me vais a comer los huevos por detrás». — ???????????????????? ™ (@Pizpirata) July 26, 2019

Día 152 de la dieta: no sufro ansiedad por comer y soy capaz de compartir una tableta de chocolate con los demás. pic.twitter.com/NSy1XeUdSj — SR.VEGETAL (@mejorchef) July 18, 2019

¿Qué cojo, de pavo o de león? pic.twitter.com/A7DmbMoBKB — Angel Codon Ramos (@AngelCodonRamos) February 5, 2019

—Camarero, póngame el café que te salga de los cojones, corto de lo que te apetezca y con la temperatura que te salga de la polla.

—Su zumo de naranja señor.

—Hijo puta. — Afilado (@jotajotabr) January 8, 2019

Política

David Broncano's political option chart. pic.twitter.com/9kksmpUaHG — Usuario Arroba (@Mongolear) October 20, 2019

Otra predicción de Los Simpson. pic.twitter.com/zDZ5coh4jh — Donald Trump ???????? ᶠᵃᵏᵉ (@magnateUSA) September 1, 2019

The most diverse part of the Republican side is their ties. #SOTU pic.twitter.com/WfCPbxYfvQ — Full Frontal (@FullFrontalSamB) February 6, 2019

Tus familiares fachas esperando que empieces a hablar de política en #Nochebuena. pic.twitter.com/KmqdxoC8Ie — Javier Durán (@tortondo) December 24, 2019

Dicen que Venezuela no se merece lo que le está pasando, sólo recuerdo quién exportó al resto del mundo las telenovelas y a Carlos Baute. — Kim Jong-un (@norcoreano) February 5, 2019

“Kraftwerk”. Pieza para El Intermedio pic.twitter.com/k6z4XngYqa — Alberto González Vázquez (@queridoantonio) May 22, 2019

Joder como pasa el tiempo pic.twitter.com/uENWogVsEt — no pasa nada (@pixitaa_) July 21, 2019

Probablemente lo más gracioso que vas a leer hoy: pic.twitter.com/ilCJNxVTFK — Javier Durán (@tortondo) October 9, 2019

-Joder, mira cómo te han dejado el coche los CDR!!!! -Es un Nissan Juke. -Ah. — The Raven (@the_raven77) October 18, 2019

En esta foto parece que Clark está amenazando a Manuela Carmena. https://t.co/nOBTJfpEkR — Iván D-O (@cantina1138) October 5, 2019

Alguien que me necesite tanto como Albert Rivera a ETA. — Marina Lobo (@marinaLobL) September 11, 2019

Por favor, difusión. Si te llamas Paula y hoy has cogido la línea 6 en Pacífico con tu novio Javier y una chica llamada Sonia a las 9, que sepas que tu novio en realidad es carlista. Cuando te has bajado ha dicho ''Carlos María Isidro es el auténtico heredero al trono'' — Saúl BS ???? (@saul__bs) July 19, 2019

Cultura, cine y TV

Las sugerencias de Netflix cuando tu hijo pequeño ha usado tu cuenta. pic.twitter.com/qmMpZFKtNg — ZOTON (@catacerca) November 25, 2019

Mi madre en reyes con un cola cao viendo como abro regalos pic.twitter.com/RBWRljfpKS — OP (@lateoriadepola) November 30, 2019

La importancia de las tildes https://t.co/bwchNWq8oB — Noentemo• (@Noentemo) September 12, 2019

La importancia de los signos ortográficos pic.twitter.com/j2UF3nZWJe — Marilogallardo (@Marilogallardo2) June 9, 2019

De dogmatizar a hacer rodeo sobre un octópodo apenas va una tilde. pic.twitter.com/pj4JdBVuSy — Miguel Nicolás O'Shea (@MiguelNicolasOs) May 14, 2019

10 años ya del estreno de Breaking Bad. pic.twitter.com/ADF5gLIzDx — Aquel Coche (@Aquel_Coche) March 6, 2019

Como no estaba hecho lo he tenido que hacer yo. pic.twitter.com/IKTuC5WE9n — ✩ Wᴏʟᴋᴇɴ ! (@wolkenteiler) May 22, 2019

El cierre de Círculo de Lectores ha pillado a contrapié a más de uno. pic.twitter.com/NO9nHO5rwl — Espárrago (@ataca_2) November 7, 2019

Le he puesto yo solo una funda a un colchón grande y parecía DiCaprio luchando con el oso en El Renacido. — Pepe Colubi (@pepecolubi) July 30, 2019

Cabrones — Berto Romero (@Berto_Romero) October 8, 2019

Nunca os ha pasado que leéis una frase como si fuera interrogativa cuando no lo es. — FALLON (@ElFalloning) September 1, 2019

Tengo ganas de sacar un disco para poder sacar el segundo, más maduro y personal. — Rodrigo Cortés (@rodrigocortes) September 17, 2019

Los que le gustan Los Simpsons se darán cuenta pic.twitter.com/RrXAfKbAxt — ????FACU???? (@FacuM_13) September 3, 2019

-¿Tienes ganas de ver la última de "Star Wa

-¡ME TIENES HARTA CON "STAR WARS"!

-Perdón.

-¿Compraste bombones para Nochebuena?

-Sí, sí. Por cierto, ¿te has fijado en que si juntas dos After Eights con un Ferrero Rocher... pic.twitter.com/rILepxtNLT — Dani Bordas (@DaniBordas) December 23, 2019

Deportes

— ¿Cuántos pasos has caminado hoy?

— 28.562

— ¿Y en kilómetros?

— 25 metros. pic.twitter.com/tgG9pdAiqi — SR.VEGETAL (@mejorchef) November 5, 2019

Esa es la actitud, joder pic.twitter.com/OKKTEeT1Vy — Damien Thorn???????? (@calamordor) October 6, 2019

Spotify se ha sincronizado con mi báscula. pic.twitter.com/SUoDeFVewj — Raro Benson Señora (@bensonsenora) September 2, 2019

Todo lo que entra, sale. pic.twitter.com/RBRGiFFLqK — Aquel Coche (@Aquel_Coche) April 9, 2019

- ¿Como ha ido el campeonato?

- Creo que al niño no se le da bien el tiro con arco.

- ¿Como ha quedado?

- En libertad con cargos. — El Gripao (@El_Gripao) October 12, 2019

Policía y Fuerzas Armadas

Lo que no consiguió el ejercito de EEUU lo ha conseguido la Guardia Civil @guardiacivil. pic.twitter.com/Jg0QPR2Qt5 — Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) September 15, 2019

–Soldado!

–Sí, mi capitán!

–No le vi ayer en las prácticas de camuflaje.

–Gracias, mi capitán. — McEnroe (@jon_mcenroe) December 15, 2019

Cuando os vais a servir las copas y los hielos de la bolsa están todos pegados pic.twitter.com/6qTCJcnaBT — David Pareja (@davidpareja) September 25, 2019

Le juro que el triángulo está homologado, Señor Agente... pic.twitter.com/v7f1pw8v0R — McQueen (@EstifMcQueen) July 22, 2019

"He venido a decirle que o deponen las armas o el bosque acabará con ustedes. Abajo el estado y viva la anarquía." pic.twitter.com/QtOxMTfUUG — V de Voy a por Pan (@NoireDeVagina) April 9, 2019

Murcia

–¿Parla italiano? –No, Parla español. Pero si queréis, os damos Murcia. — El tipo aquel (@eltipoaquerl) September 9, 2019

Dificultad para entender acentos españoles, the map: pic.twitter.com/odMjTVjVEz — Strambotic (@Strambotic) October 6, 2019

Los Simpsons predijeron las rotondas de Murcia https://t.co/kDqEp5jh3z pic.twitter.com/T3y5CHuzLP — Pilar Martínez Gaude (@Pilar_mtnezg) July 21, 2019

Ahora no sé si mi amigo murciano me ha pedido cianuro o 100 €. — Angie (@Angielinajoli) July 17, 2019

Turismo y viajes

El presidente de los hoteles Iberostar es Joaquín Reyes haciendo de Richard Gere pic.twitter.com/cyaOnbmQOG — Señorita Puri (@SenoritaPuri) November 9, 2019

Ahora mismo el asesinato perfecto es tirar a un guiri desde el balcón de un apartamento turístico. No se molesta en investigar ni Colombo. — Con Kozinski en los talones (@elkozinski) June 7, 2019

No llaméis shots a los chupitos ni shishas a las cachimbas por favor que sois de ciudad real — Luis Enrique (@lxrdlxxs) May 13, 2019

He hecho este vídeo de mis vacaciones en Tokio pero como me quede sin memoria lo he rellenado con videos de mi pueblo, con la música no te darás cuenta que es Palencia y que Tokio. pic.twitter.com/4gEUpNZmxl — Dani Rojas (@RojasEngein) February 4, 2019

Los tres hombres que fueron a la luna en 1969 son igual de importantes. Los tres simbolizan el avance científico de la humanidad. Los tres merecen nuestro absoluto respeto y admiración, los tres:

Neil Armstrong, Buzz Aldrin y el otro. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) July 20, 2019

Salud

—Vengo del homeópata y me ha quitado lo que tenía.

—¿Qué tenías?

—150€. — FERDELES. (@ferdeles) June 22, 2019

— ¿Algún médico en la sala?

— Soy médico forense.

— ¡Mi marido se muere!

— Y en un rato sabremos por qué. — Bobo (@Boborodada) September 7, 2019

-HOLA, SOY LA MUERTE, VENGO A LLEVARTE.

-No creo: tomo leche de soja.

-¡AH, OTRO INMORTAL! — ZOTON (@catacerca) May 14, 2019

Cuando vienes de Turquía de ponerte pelo pic.twitter.com/2Bq3DOWcWd — ???????????????????????????? (@jesus_trucker) February 24, 2019

-Según el test tiene usted menos inteligencia que aquel mono.

-¿Ese de ahí?

-No, eso es un espejo. — ZOTON (@catacerca) February 11, 2019

Organizan una concentración de homeópatas y no va nadie. La organización se felicita por el éxito. — JM Mulet (@jmmulet) January 23, 2019

Medio Ambiente

“¡El vidrio al verde! Me cago en Dios...“. pic.twitter.com/2Xyf8H1BaL — Kim Jong-un (@norcoreano) September 23, 2019

La guardia civil ha puesto coches de cero emisiones para los agentes que estén destinados en la cumbre del clima. pic.twitter.com/bnjNnHw2vw — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) December 2, 2019

Supermercados: "vamos a cobrar las bolsas porque estamos concienciados con el medio ambiente" Also supermercados: pic.twitter.com/5cUuSy5vhV — Shine McShine (@Shine_McShine) July 10, 2019

Inclasificables

-Compórtese, ¿Qué hace restregándole el culo al fiscal?

-In dubio perreo, señoría.

-¿Dónde dice que estudió derecho?

-En la Rey Juan Carlos, señoría.

-Ya veo.

-Dale, papi. — laquintacolumna (@laquintacolumna) February 22, 2019

Un asteroide amenaza la Tierra. pic.twitter.com/Cg8cRfWpHd — caca de vaca (@absurddheces) February 6, 2019

Y a mis 36 años, así paso el rato. pic.twitter.com/KEiTzPWcBg — Tomàs Fuentes (@cap0) July 4, 2019

Cuando haces tanta fuerza en el baño,

que sin querer te teletransportas. pic.twitter.com/sHZ5Vgz1KW — Melon Sensual (@MelonSensual) January 5, 2019

—Qué sordomudo más exagerado.

—Es capoeira. — Cansino Royal (@cansinoroyal) June 18, 2019

—¡Bienvenido a Ruedas Martínez, tenemos ruedas de la mejor calidad a los precios más competitivos! —¿Tienen de tractores? —¡Imposible amigo, a todo el mundo le gustan las ruedas! — El Formalito 3.0 (Copresidente de to'esto) (@Formalito_el) June 1, 2019

—Cariño, creo que se me ha caído un pendiente detrás de la tele.

—Voy. pic.twitter.com/eAvrXZxFTA — Zarathustra Callao (@soloparatuitear) June 25, 2019

Genial técnica para quitar una mancha de tinta de un abrigo de nylon usando cinta adhesiva pic.twitter.com/muYw0DssyY — Caalf (@Caalf1) November 24, 2019

Hoy me he tirado a la vía del tren extremeño y aquí sigo. — Ricar L. Antona (@rickynorules) February 5, 2019

Este tío como negociador SIEMPRE pic.twitter.com/lqXlFfcbuq — ???????????????????????????? ???????????????? (@winston_lobo) July 29, 2019

Y lo rápido que vienen a atenderte en el Leroy Merlín cuando arrancas una motosierra. — María de la Ho Ho Ho! ???? (@menchubasquero) October 9, 2018

Así es cómo nace un niño en Burgos. pic.twitter.com/cR94efjNnp — Pssst... (@ldealista) November 16, 2019

Joder ¿Pero cuánto ha durado mi siesta? pic.twitter.com/jtaCr9xSLA — Adrián (@Adrijamondemono) July 4, 2019

Yo buscando mi dignidad. pic.twitter.com/yojl9wfl0X — Olalá de fua (@olaladefua) July 30, 2019

No se sabe si es información o acusación. pic.twitter.com/CXgk8Z5A7K — Arturo González-Campos (@ArturoGCampos) July 20, 2019

Must be an important call. ???? pic.twitter.com/DVfmU0cPcV — Darwin Award ???? (@AwardsDarwin) December 2, 2019

Relacionado:

-Los mejores tuits de Tremending Topic desde la segunda glaciación (1/2)

-Los mejores tuits de Tremending Topic desde que el rey Juan Carlos inventó la democracia (2/2)