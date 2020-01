Ante la inminente final de Supercopa de España que se disputará este domingo en Arabia Saudí, el diario deportivo Marca publicó en su edición impresa y dominical una cubierta de un hombre y una mujer saudíes que ha levantado una inesperada polémica.

En la portada aparece un hombre vestido con la camiseta del Atlético de Madrid y una mujer completamente tapada, con nicab en su rostro, mientras sostiene la remera madridista. Como el propio medio asegura en un editorial publicado a raíz de las críticas, la imagen "no necesitaba ni titular", por lo que fue acompañada de rótulos puramente informativos sobre el partido.

"No creemos, pese a algunas críticas recibidas o a algunas fantasiosas interpretaciones, que necesite demasiada explicación. Es Arabia Saudí. Año 2020. Siglo XXI. Estamos ante un partido de fútbol. Un hombre y una mujer posan con las camisetas de los dos equipos finalistas. Nos hemos limitado a mostrar lo corriente. Lo común. La realidad. La cruda realidad", asegura Marca en el texto explicativo.

La decisión de la Federación Española de Fútbol de trasladar la final al país regido por la dictadura saudí ya había traído cola, por lo que esta ha sido el último copo de una bola de nieve enormne. Las voces han sido miles y diversas. Para empezar, muchos vieron en la tapa del diario una denuncia implícita, por lo que aplaudieron el enfoque y la intencionalidad.

La portada de hoy del Marca me parece brutal. Sinceramente, no entiendo por qué la gente la está criticando en rrss. Es una forma de denunciar que hayan trasladado la Supercopa fuera de España, a un país en el que encima se pisotean los derechos de la mujer. pic.twitter.com/hkY0vPTpLh

Igual si la portada de Marca llevase un titular como “la final de la vergüenza” o similar, no habría recibido críticas. pic.twitter.com/tfjrM1UQQC

No es ironía esto que voy a escribir: no sé qué pensar de esta portada. Si me explican la intencionalidad, pensaré muy bien o muy mal. pic.twitter.com/QUy8m0vEBK

— Quique Peinado (@quiquepeinado) January 11, 2020