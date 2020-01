El pasado lunes se ha conmemoraodo el el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, el campo de exterminio más grande creado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

La Organización de Naciones Unidas ha designado esta fecha como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Para recordar el sufrimiento de cientos de miles de personas, el tuitero Javi ha hecho que sus seguidores se pongan en la piel de las víctimas del Holocausto.

tus padres y tus abuelos. De repente os dicen que llenéis una maleta cada uno y que les acompañéis. Les preguntas: '¿Qué hemos hecho?'. No responden. Te intentas resisitir. Un soldado te da con la culata de su fusil en la cabeza. Tu padre quiere intervenir pero es empujado

acelerado empiezas a llenar la maleta sin saber que meter. ¿A dónde voy? ¿Qué me podría hacer falta?. Coges algo de ropa, dinero y algo de comida. No hay tiempo para más. Quieres resistirse a una situación que consideras injusta pero no puedes hacer nada.

— Javi ???????? (@JaviL32) January 27, 2020