Lo que le sucedió este miércoles a la corresponsal de Televisión Española en París, Almudena Ariza pasó de ser una anécdota personal a una pequeña lección sobre lo que pasa con las carteras que algún día se pierden o se dejan olvidadas.

"Nadie lo habrá notado pero tenía una preocupación en la cabeza", relató en su perfil de Twitter Ariza, que había extraviado su monedero antes de entrar en directo en el Telediario.

Ariza recuperó su cartera, que se la habían guardado "con todo primor" en el local en el que la había dejado.

Durante mi directo de hoy del @telediario_tve estaba más nerviosa de lo normal. Nadie lo habrá notado pero tenía una preocupación en la cabeza. ???? Me acababa de dar cuenta de que había perdido la cartera. Con tarjetas, documentos de identidad...y con dinero (no mucho)???? Va hilito

He terminado el directo y me he ido corriendo a la cafetería donde a media mañana me había tomado un café (que suele estar repleta de gente). Y, oh! Milagro! Allí estaba ella. Alguien la había encontrado y me la habían guardado con todo primor. ???? pic.twitter.com/kQNfuwN1XF

