Esta semana, con motivo del 8 de marzo, Operación Triunfo ha querido invitar a diferentes mujeres para que charlen con los concursantes de esta edición. En concreto, este lunes, la mujer invitada ha sido Anna Pacheco, periodista y feminista.

Pacheco enfocó su charla, no sólo a las diferentes situaciones machistas que viven las mujeres, sino también al feminismo de clase.

En su discurso, la periodista habló de la ultraderecha de Vox y el feminismo liberal. "Ese odio (a las feministas) está muy presente en los partidos y en el auge de la extrema derecha que hablan de la ideología de género, otra invención absoluta (…) en la isla de Lesbos están llegado refugiados y los fascistas no les están dejando pasar. ¿Sabéis lo que gritan a las mujeres? Zorras, dejad de pasar que follaís como conejos", explicó Pacheco.

La periodista también quiso hablar de Flora Tristán: "Ella se dio cuenta de que hay alguien que está más explotado que el obrero que va cada día a la fábrica, la mujer del obrero".

La campaña en contra de TVE, en la que han participado políticos de derechas, ha conseguido que el hashtag #CierreTVE haya sido Trending Topic toda la mañana. Concretamente, Juan Carlos Guirauta ha pedido en su cuenta de Twitter el cierre de la cadena pública.

Si la TV pública no va a ser nunca neutral, como parece, mejor no tener TV pública. #CierreTVE

Como ciudadano no quiero pagar una televisión pública si se convierte en un aparato sectario al servicio de una ideología. Ya tenemos bastante con TV3. Si no consiguen respetar a todos los españoles, que se la paguen ellos, no con nuestros impuestos. https://t.co/11noUcpN09

No hay adoctrinamiento en las aulas.

No hay adoctrinamiento en la televisión pública.@rtve presta un servicio de calidad.

Podemos no domina @rtve.

El feminismo radical no existe.

El feminismo está a favor de los derechos de todas las mujeres.

Y este vídeo es pura casualidad. https://t.co/Vl9ryiT6Xh

— Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) March 3, 2020