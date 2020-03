Bueno, bueno… Se está poniendo seria la cosa con el COVID-19…

Si no frenamos el Coronavirus a tiempo, podría quedarse para siempre, como el reguetón.

Nuestro país se enfrenta a un importante reto

Ahora viene un momento muy importante para la sociedad española: tenéis que demostrar que no somos gilipollas. El reto es tremendo.

Atención al notición del día: el secretario general del partido ultraderechista Vox, Javier Ortega Smith, ha dado positivo por coronavirus…

Ortega Smith se recuperará bien. El virus afecta a los cuerpos ancianos, no a las mentalidades antiguas.

— Santi, tengo el coronavirus. — ¿Y me lo dices a 5 cm de mi cara, desgraciado? pic.twitter.com/SrR0RjY3MK

Coronavirus antes de infectar a Ortega Smith vs. después de infectarlo. pic.twitter.com/33tQyrJ0K9

El CoronaVirus ha conseguido lo que no ha hecho la prensa en España durante meses: aislar a Ortega Smith.

¿Cordón sanitario a la extrema derecha ya o todavía no? https://t.co/8F1EidklVA

Además ha aparecido el tuit de un joven fechado el 15 de febrero con una foto de Ortega Smith, que según él está tomada en Milán...

VOX exigió al Gobierno controles contra el coronavirus a los viajeros procedentes de Italia. Ellos no hicieron nada cuando Ortega Smith volvió de Milán en febrero. Hoy ha dado positivo en coronavirus y ha puesto en riesgo a miles de personas. https://t.co/BqVUnpwTDg

¡Encima el domingo tuvieron un mitin en Vistalegre en el que estuvo Ortega Smith!

Gracias VOX por no dejarnos entrar en vuestros actos.

– Señor Ortega Smith, eso no son bolas de dragón.

– Desde aquí quiero anunciaros que he conseguido dos bolas de dragón españolas.

Hay vídeos en los que aparece sonándose los mocos y otros en los que se le ve dando la mano a la gente. Madre mía…

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. pic.twitter.com/WrEQyXklBP

Esperemos que se recupere pronto y esperemos que esto le haga repensarse un poco las cosas que suele decir. No lo hará, porque la ausencia empatía es una enfermedad de la que la gente como él no suele curarse

Vox ha emitido un comunicado muy loco en el que anuncian lo de Ortega Smith y, tras hacer como que piden perdón por haber celebrado el acto, echan la culpa al Gobierno porque les dejara celebrar el acto

No deja de ser fascinante ver a liberales quejándose de que el gobierno les haya permitido hacer cosas por su cuenta.

Como decimos, la cosa se está poniendo seria. El Gobierno ha prohibido todos los vuelos directos desde Italia, el Congreso ha suspendido el pleno de esta semana...

...y Madrid ha suspendido la actividad en todos los centros educativos.

Todo esto le pasa a Madrid por no haber construido todavía la noria

También se cancelan los eventos de más de 1.000 personas en varias comunidades…

Se han prohibido hasta los viajes del Imserso…

Y probablemente vendrán más medidas

Hay preocupación entre la población y en Madrid algunos se han lanzado a los supermercados a hacer acopio de alimentos

-Ya está Mari, lo tengo todo controlado, puertas y ventanas cerradas a cal y canto, he pedido el mes de vacaciones en el trabajo, me he dado de alta en Netflix y tenemos provisiones para un mes.

- Perfecto, te voy a hacer una tortilla de patatas

- Hostias, las patatas!! pic.twitter.com/SNzDO8QPju

— Tuan (@____tuan) March 10, 2020