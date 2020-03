Rivera critica el discurso de Sánchez y los tuiteros le responden: "Este es el que dio una rueda de prensa para anunciar que fichaba por un bufete de abogados"

"Este discurso de media hora del presidente del Gobierno, ¿qué ha aportado, exactamente?". Así reaccionaba Albert Rivera en Twitter, tras la comparecencia del sábado de Pedro Sánchez en la que hizo balance de la primera semana de confinamiento por la emergencia del coronavirus.

Este discurso de media hora del presidente del Gobierno, ¿qué ha aportado, exactamente? ???? — Albert Rivera (@Albert_Rivera) March 21, 2020

El presidente del Gobierno se llevó algunas críticas por su comparecencia, ya que se esperaba que anunciase alguna medida, lo cual no se produjo. No en vano, algunos tuiteros han respondido a Rivera, a quien no consideran el más indicado para dar lecciones sobre cómo y cuándo se debe dar una rueda de prensa.

Tanto es así, que la mayoría de los tuiteros han recordado al exdirigente de Ciudadanos que hace unos meses convocó a los medios, cuando ya había abandonado la política, para anunciar que había fichado por un conocido despacho de abogados.

Albert Rivera. Dio una rueda de prensa para contar que había encontrado curro. https://t.co/n2Oq8tBJxY — Álvaro en Diferido (@AlvEnDiferido) March 21, 2020

Diste una rueda de prensa para decir que te llegó un mensaje de Infojobs https://t.co/iZRkNWFMVP — Javier R. Rodríguez (@CafeDeRick) March 22, 2020

Este es el que dio una rueda de prensa para anunciar que fichaba por un bufete de abogados. pic.twitter.com/XO7tsg1CxT — Revista Mongolia (@revistamongolia) March 21, 2020

Albert cariño que tú sacaste una piedra en un debate electoral. https://t.co/Qe1aEMu1Wx — Marele. (@MutantMuffin) March 22, 2020

Menos que Lucas, pero más que el adoquín. — Aquel Coche (@Aquel_Coche) March 21, 2020