Un científico del Imperial College, obligado a desmentir una respuesta manipulada por Espejo Público sobre el 8M

De nuevo Espejo Público en el candelero por una respuesta cortada de forma interesada. Toda una novedad. En este caso, la 'víctima' ha sido el científico del Imperial College Seth Flaxman, autor, junto a varios compañeros, del estudio publicado en las últimas semanas que estimaba el número de fallecidos que se habían evitado gracias a las medidas de restricción de movimiento adoptadas por diferentes países europeos para frenar el coronavirus. En el caso de España, esta publicación cifraba en 16.000 el número de vidas salvadas gracias al confinamiento.

Este estudio, que generó gran interés en la prensa patria, llevó a que el programa de Susana Griso se interesase por contar con Flaxman para que respondiera a algunas cuestiones sobre la evolución de la covid-19, que en España ya cuenta con 146.690 infectados y 14.555 muertes. El problema es que, ante la pregunta de cómo podían haber influido las movilizaciones del 8M en la expansión de la enfermedad, Espejo Público recortó el vídeo de la respuesta dada por el científico, de forma que en pantalla solo apareciera la segunda parte de la intervención de Flaxman, pareciendo así culpar a al 8M del aumento de los contagios.

Ha sido el propio científico el que, ante el revuelo que habían ocasionado sus declaraciones 'originales', se ha visto obligado a salir al paso de la polémica en su cuenta de Twitter, colgando el vídeo de la respuesta original que remitió al programa de Antena 3:

Q: "2) You are probably aware of the big women’s day protest that took place in Madrid on March 8th. Do you think it was a determining factor to spread the virus?" pic.twitter.com/fCi2MuwYmO

— Seth Flaxman (@flaxter) April 7, 2020