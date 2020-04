"La información publicada es incorrecta. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no tiene a día de hoy constancia de esta petición y, por tanto, no la ha admitido a trámite". Así de contundente ha sido el rapapolvo de la cuenta oficial del Parlamento Europeo en España a Eduardo Inda , por un tuit en el que se hacía eco de un texto publicado en su sitio web Ok Diario. El también colaborador de La Sexta Noche aseguraba el pasado domingo en su cuenta de Twitter que "El Parlamento Europeo investigará si el estado de alarma de Sánchez ha violado derechos fundamentales".

La información publicada es incorrecta. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no tiene a día de hoy constancia de esta petición y, por tanto, no la ha admitido a trámite. https://t.co/y0bvaV4l2V — Parlamento Europeo (@parlamentoUE) April 15, 2020

Para más inri, el artículo de Okdiario ya desmiente en su última frase el propio titular que lo encabeza: "[...] según el eurodiputado, «es preciso aclarar que el Parlamento Europeo, o las Comisiones que lo componen, no han confirmado en ningún momento la investigación de la solicitud expuesta por el abogado español»". Pese a lo cual no han tenido problema en difundirla con el titular antes mencionado.

En las redes el asunto no ha pasado desapercibido:

La edad de oro del periodismo. pic.twitter.com/lDGu80waHS — Siberet (@SiberetSiberet) April 15, 2020

Es, @eduardoinda, no nos lo tengáis en cuenta. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) April 15, 2020

Inda mintiendo???raro raro — nanismart???????????? (@nanisanchezmart) April 15, 2020

El Parlamento Europeo desmintiendo un bulo de Inda. Qué época tan maravillosa! — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) April 15, 2020

Acompáñenme en esta triste historia. pic.twitter.com/NfJmxMkhkU — Pasanospoco (@pasanospoco) April 15, 2020

Vergüenza ajena — Inmaculada Oria (@inmaoria) April 15, 2020

Más en Tremending:

-"A lo mejor Rajoy no se ha enterado que hay una pandemia y criticamos por criticar. Lo mismo en el Marca no han dicho nada"