La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso no ceja en su empeño por defender los menús infantiles de Telepizza que la Comunidad de Madrid viene repartiendo los últimos 46 días a unos 11.500 alumnos madrileños, cuyas familias tienen reconocida la Renta Mínima de Inserción. Esta vez ha sido en sede parlamentaria donde ha esgrimido su argumento estrella: "Al 100% de los niños les encantan".

¿Que más da que la gran mayoría de los productos ofertados para los menores sean altamente calóricos y recomendados para el consumo ocasional, si los más pequeños están encantados? Ese debe ser el proceso mental seguido por la presidenta Ayuso para sostener una dieta basada en la comida rápida y que, por el momento, no tiene fecha de finalización.

Las redes no han tardado en reaccionar a esta estrafalaria defensa de Telepizza realizada por la presidenta madrileña:

Ya no es cuestión de lucha ideológica, que, sin oportunismo barato, es legítima por lo que está en juego en una crisis; lo de Ayuso diciendo hoy que "a los niños les gusta la pizza y al menos comen" para defender su acuerdo con una gran empresa es indecente en una gobernante.

Todos queremos comer, señora Ayuso, pero no queremos que los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad coman pizza y nuggets todos los días. No es equilibrado. No es saludable. Y sí, será comida, pero está ud. fomentando las desigualdades entre la población infantil.

— Elena (@Elena91atm) April 29, 2020