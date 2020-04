Decir que el periódico ABC ha vuelto a liarla con su portada es ya una frase vacía: lo hace casi a diario desde que estamos confinados. Si no los sacamos más en este su Tremending es porque no queremos cansar a nuestros lectores. Pero no podemos pasar por alto la portada de este miércoles. No sabemos cómo definirla, quizás apocalíptica sea el adjetivo de adecuado. Un tuiterio lo ha clavado: más que apocalíptica, es una pelicula de serie Z.

Antes de mostrar la portada (una imagen sigue valiendo más que mil palabras, incluso en estos tiempos de coronavirus) les ponemos en situación: la idea, como siempre, es dar caña a Pedro Sánchez y al Gobierno. Para ello, a Bieto Rubido, el director del periódico conservador, no se le ha ocurrido que hacer un fotomontaje en el que se ve a Pedro Sánches de espaldas a la entrada de una cueva con forma de España y a lo lejos un paisaje con fábricas. El titular: "Pedro Sánchez nos impone su 'nueva normalidad'". ¿Así que puede salir mal?

La portada del ABC nos manda a la cuevita. pic.twitter.com/8JMfGjM2l7 — Raul Lorite (@RaulLorite) April 29, 2020

La legión tuitera no podía dejar escapar la oportunidad de criticar semejante portada. Como siempre, cedemos el testigo a los más ingeniosos.

Normalidad para el ABC era cuando les dejaban poner a Hitler en portada. — Eloy????️‍???????? (@EloyMG94) April 29, 2020

La portada del ABC es digna de cualquier película de serie Z — Gúndula, En Casa♥️???????????? (@vonlichtenkraut) April 29, 2020

Para película, la que se ha montado el ABC pic.twitter.com/VZ3AUJg4jy — ZASCA (EN CASA) (@ZASC4) April 29, 2020

Hola, ABC. Os he arreglado la portada. Y una idea para el titular: "A Pablo Casado le duele España" pic.twitter.com/4fuY8QfesE — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) April 29, 2020

El ABC dando todo el asco como de costumbre. pic.twitter.com/EwtmVv1pnS — El Ninja De Las Galletas (@Chinobi_Ninja) April 29, 2020

El Apocalipsis según la carcundia. pic.twitter.com/5tQQpLo1mz — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) April 28, 2020

Un País que llama al maltrato animal.. Fiesta y Arte..

A la Barbarie.. Tradición..

Al PP Moderados constitucionalistas

A VoX Demócrata..

Y al ABC Periodismo... pic.twitter.com/Ty7y9VbOuC — SayonaraBaby (@Sayo_cab75) April 29, 2020

Es dudoso el gusto gráfico de la portada de ABC. Pero de verdad eso es periodismo?#Apocalipsis pic.twitter.com/UeSWaMottI — Gloria Elizo (@GloriaElizo) April 29, 2020

Oye @abc_es ¿Para la próxima portada no podría ser una imagen de los cuatro jinetes del Apocalipsis con los caretos de Sánchez, Iglesias, Illa y Simón?

Mirad eso, porfi pic.twitter.com/T1PXq7BYvp — fmb ???? (@__f__m__b__) April 29, 2020

.@bieitorubido ABC ha publicado portadas alabando discursos de Hitler y en las que se habla de Alemania como una de las grandes obras de Hitler.

Sigue sorprendiendo.

Si Sánchez dice que 2 + 2 = 4, la portada del ABC será 2 + 2 = 5.

Nunca defrauda no ?pic.twitter.com/QzlkCZVo6D

RT — EL ZORRO * * * (@ELZORRO71378122) April 29, 2020