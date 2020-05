"Ayuso y 'El Mundo' pasan directamente a la fase 4 del bochorno": los mejores memes de la "ridícula" foto de la presidenta de la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha convertido este domingo en el foco perfecto para crear memes.

Tras una entrevista en el diario El Mundo, con unas fotos con fondo negro y con posturas muy comentadas en redes, los tuiteros han generado una infinidad de bromas al respecto.

— EL MUNDO (@elmundoes) May 10, 2020

Salud vs Economía: "‘Salvar vidas ha sido nuestra obsesión. Jamás, y esto quiero que quede claro, he antepuesto los intereses económicos" pic.twitter.com/whpDB0R0Cp

La cascada de bromas, montajes, parodias y comparativas ha sido inagotable. Aquí, una recopilación de las mejores.

— El Jueves (@eljueves) May 10, 2020

— María Jesús Güemes (@mjguemes) May 10, 2020

No hace falta reproducir más la foto. El problema es que estamos en sus manos.

— Modesto García (@modesto_garcia) May 9, 2020

— DESESCALADA VIBES ✨????☀️???? (@Desahogada) May 9, 2020

Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! ¡A callar he dicho! ¡Las lágrimas cuando estés sola! Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio, silencio he dicho! ¡Silencio! pic.twitter.com/c32R1uAec8

— nico (@Nicormg) May 9, 2020